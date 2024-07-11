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Холмогоров о декларации по итогам саммита НАТО: речь о некоем поглаживании Украины

Холмогоров о декларации по итогам саммита НАТО: речь о некоем поглаживании Украины

Sputnik Абхазия

Публицист Егор Холмогоров об итогах саммита НАТО на радио Sputnik. 11.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-11T16:14+0300

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Холмогоров о декларации по итогам саммита НАТО: речь о некоем поглаживании Украины Sputnik Абхазия Холмогоров о декларации по итогам саммита НАТО: речь о некоем поглаживании Украины

НАТО потребовало от всего мира не оказывать никакой поддержки России и осуждает каждое государство, которое это делает, говорится в совместной декларации стран альянса, сообщает РИА Новости.Декларация содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.

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