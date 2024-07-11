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Холмогоров о декларации по итогам саммита НАТО: речь о некоем поглаживании Украины
Холмогоров о декларации по итогам саммита НАТО: речь о некоем поглаживании Украины
Sputnik Абхазия
Публицист Егор Холмогоров об итогах саммита НАТО на радио Sputnik. 11.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-11T16:14+0300
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Холмогоров о декларации по итогам саммита НАТО: речь о некоем поглаживании Украины
Sputnik Абхазия
Холмогоров о декларации по итогам саммита НАТО: речь о некоем поглаживании Украины
НАТО потребовало от всего мира не оказывать никакой поддержки России и осуждает каждое государство, которое это делает, говорится в совместной декларации стран альянса, сообщает РИА Новости.Декларация содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
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Холмогоров о декларации по итогам саммита НАТО: речь о некоем поглаживании Украины
16:14 11.07.2024 (обновлено: 16:16 11.07.2024)
Публицист Егор Холмогоров об итогах саммита НАТО на радио Sputnik.
НАТО потребовало от всего мира не оказывать никакой поддержки России и осуждает каждое государство, которое это делает, говорится в совместной декларации стран альянса, сообщает
РИА Новости.
Декларация содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
"Речь идет о некоем поглаживании Украины. Мы вас опять не принимаем, не приглашаем, но на этот раз констатируем, что у вас необратимый путь", – сказал Холмогоров.