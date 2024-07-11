https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/lyakhovetskaya-rasskazala-o-polozhenii-po-organizatsii-obucheniya-detey-s-ovz-1051672685.html

Ляховецкая рассказала о Положении по организации обучения детей с ОВЗ

Ляховецкая рассказала о Положении по организации обучения детей с ОВЗ

Sputnik Абхазия

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии предоставил Министерству просвещения проект Положения "Об организации обучения лиц с ограниченными... 11.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-11T17:25+0300

2024-07-11T17:25+0300

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Юрист Аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая в интервью Sputnik рассказала почему необходимо разработать проект положения "Об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья". "Необходимость принятия положения возникла в связи с тем, что практика Аппарата Уполномоченного показывает, что права и законные интересы детей нарушаются в школе во время образовательного процесса. У нас есть ряд конкретных заявлений, в которых сказано, что детей с ОВЗ элементарно не могут допустить к итоговой аттестации, к экзаменам, из-за того, что у них нет промежуточных оценок, из-за того, что образовательная организация не могла создать определенные специальные условия для их дальнейшего обучения. Это грубое нарушение права ребенка на образование. В нашей Конституции написано о том, что каждый человек без каких-либо исключений имеет право на получение образования", - заметила она. В положении указаны права и обязанности участников образовательного процесса, и оно раскрывает процедуру аттестации, подчеркнула Екатерина Ляховецкая.

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