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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/mezhpravsoglashenie-abkhazii-i-rossii-o-dvoynom-nalogooblozhenii-mozhet-byt-ratifitsirovano-1051658202.html
Межправсоглашение Абхазии и России о двойном налогообложении может быть ратифицировано
Межправсоглашение Абхазии и России о двойном налогообложении может быть ратифицировано
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками рекомендовал Парламенту ратифицировать соглашение... 11.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками рекомендовал Парламенту ратифицировать соглашение между правительствами Абхазии и России об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. В пояснительной записке говорится, что соглашение будет способствовать продвижению экономического, гуманитарного и инфраструктурного сотрудничества между государствами.
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парламент абхазии, абхазия, россия, налоги
парламент абхазии, абхазия, россия, налоги

Межправсоглашение Абхазии и России о двойном налогообложении может быть ратифицировано

18:20 11.07.2024 (обновлено: 20:18 11.07.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукДокументы
Документы - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками рекомендовал Парламенту ратифицировать соглашение между правительствами Абхазии и России об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
Документ был подписан 7 мая 2024 года в Сухуме и подготовлен в рамках развития общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией.
В пояснительной записке говорится, что соглашение будет способствовать продвижению экономического, гуманитарного и инфраструктурного сотрудничества между государствами.
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