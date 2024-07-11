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Межправсоглашение Абхазии и России о двойном налогообложении может быть ратифицировано
Межправсоглашение Абхазии и России о двойном налогообложении может быть ратифицировано
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками рекомендовал Парламенту ратифицировать соглашение... 11.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-11T18:20+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками рекомендовал Парламенту ратифицировать соглашение между правительствами Абхазии и России об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. В пояснительной записке говорится, что соглашение будет способствовать продвижению экономического, гуманитарного и инфраструктурного сотрудничества между государствами.
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парламент абхазии, абхазия, россия, налоги
парламент абхазии, абхазия, россия, налоги
Межправсоглашение Абхазии и России о двойном налогообложении может быть ратифицировано
18:20 11.07.2024 (обновлено: 20:18 11.07.2024) СУХУМ, 11 июл - Sputnik.
Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками рекомендовал
Парламенту ратифицировать соглашение между правительствами Абхазии и России об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
Документ был подписан 7 мая 2024 года в Сухуме и подготовлен в рамках развития общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией.
В пояснительной записке говорится, что соглашение будет способствовать продвижению экономического, гуманитарного и инфраструктурного сотрудничества между государствами.