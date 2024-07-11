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Межправсоглашение Абхазии и России о двойном налогообложении может быть ратифицировано

Межправсоглашение Абхазии и России о двойном налогообложении может быть ратифицировано

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками рекомендовал Парламенту ратифицировать соглашение... 11.07.2024, Sputnik Абхазия

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2024-07-11T18:20+0300

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абхазия

россия

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками рекомендовал Парламенту ратифицировать соглашение между правительствами Абхазии и России об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. В пояснительной записке говорится, что соглашение будет способствовать продвижению экономического, гуманитарного и инфраструктурного сотрудничества между государствами.

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