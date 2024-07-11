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Новое туристическое направление появится в Рицинском нацпарке
Новое туристическое направление появится в Рицинском нацпарке
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Новое туристическое направление появится в Рицинском нацпарке – пещера, обнаруженная в 2019 году в урочище Куджба-Яшта. 11.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-11T11:00+0300
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Новое туристическое направление появится в Рицинском нацпарке – пещера, обнаруженная в 2019 году в урочище Куджба-Яшта.Как рассказал Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения, пещера находится в шести километрах от слияния рек Бзыбь и Гега и состоит из нескольких залов. Самый большой зал – около 50 метров в длину и до 15 метров в ширину.После согласования с экологами работники Рицинского парка решили открыть пещеру для посещения туристами.Сейчас там ведутся работы – подняли рельсы для лестницы, готовят освещение, расчищают дорогу.
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), природа, абхазия, отдых в абхазии, туристы
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), природа, абхазия, отдых в абхазии, туристы
Новое туристическое направление появится в Рицинском нацпарке
11:00 11.07.2024 (обновлено: 13:07 11.07.2024)
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Новое туристическое направление появится в Рицинском нацпарке – пещера, обнаруженная в 2019 году в урочище Куджба-Яшта.
Как рассказал Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения, пещера находится в шести километрах от слияния рек Бзыбь и Гега и состоит из нескольких залов. Самый большой зал – около 50 метров в длину и до 15 метров в ширину.
"Из этой пещеры шел небольшой ручеек, мы заинтересовались и решили проверить. Один из наших инспекторов пробрался в пещеру с фонарем, и он оттуда вышел с очень красивыми кадрами нескольких залов пещеры", – поделился он.
После согласования с экологами работники Рицинского парка решили открыть пещеру для посещения туристами.
Сейчас там ведутся работы – подняли рельсы для лестницы, готовят освещение, расчищают дорогу.