https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/novoe-turisticheskoe-napravlenie-poyavitsya-v-ritsinskom-natsparke-1051650386.html

Новое туристическое направление появится в Рицинском нацпарке

Новое туристическое направление появится в Рицинском нацпарке

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Новое туристическое направление появится в Рицинском нацпарке – пещера, обнаруженная в 2019 году в урочище Куджба-Яшта. 11.07.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

природа

абхазия

отдых в абхазии

туристы

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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Новое туристическое направление появится в Рицинском нацпарке – пещера, обнаруженная в 2019 году в урочище Куджба-Яшта.Как рассказал Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения, пещера находится в шести километрах от слияния рек Бзыбь и Гега и состоит из нескольких залов. Самый большой зал – около 50 метров в длину и до 15 метров в ширину.После согласования с экологами работники Рицинского парка решили открыть пещеру для посещения туристами.Сейчас там ведутся работы – подняли рельсы для лестницы, готовят освещение, расчищают дорогу.

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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Sputnik Абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), природа, абхазия, отдых в абхазии, туристы