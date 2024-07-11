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Посредник: Джопуа о вакцинации домашних животных и безопасности сельхозпродуктов
Посредник: Джопуа о вакцинации домашних животных и безопасности сельхозпродуктов
Sputnik Абхазия
О работе Государственной ветеринарной службы Абхазии в программе "Посредник" в эфире радио Sputnik рассказал руководитель ведомства Роман Джопуа. 11.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-11T09:56+0300
2024-07-11T09:56+0300
2024-07-11T11:19+0300
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Посредник: Джопуа о вакцинации домашних животных и безопасности сельхозпродуктов
Sputnik Абхазия
Посредник: Джопуа о вакцинации домашних животных и безопасности сельхозпродуктов
Весенние профилактические ветеринарные работы по вакцинации животных и ряду исследований на инфекционные заболевания завершены, сообщил Джопуа. В частности, в населенных пунктах, граничащих с Грузией, проводилась вакцинация от ящура. Но, отметил ветеринар, уже длительное время не наблюдается вспышка этого инфекционного заболевания у крупного рогатого скота. "В населенных пунктах из года в год мы минимизируем (вакцинацию - ред.) в связи с тем, что в этом нет необходимости. Но есть опасения, что новые болезни могут проникать оттуда. Мы знаем, что в сопредельных с Грузией восточных странах – Иране, Турции и других – наблюдаются другие, более жестокие заболевания", – сказал Джопуа.Подробности в подкасте.
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Посредник: Джопуа о вакцинации домашних животных и безопасности сельхозпродуктов
09:56 11.07.2024 (обновлено: 11:19 11.07.2024)
О работе Государственной ветеринарной службы Абхазии в программе "Посредник" в эфире радио Sputnik рассказал руководитель ведомства Роман Джопуа.
Весенние профилактические ветеринарные работы по вакцинации животных и ряду исследований на инфекционные заболевания завершены, сообщил Джопуа.
В частности, в населенных пунктах, граничащих с Грузией, проводилась вакцинация от ящура. Но, отметил ветеринар, уже длительное время не наблюдается вспышка этого инфекционного заболевания у крупного рогатого скота.
"В населенных пунктах из года в год мы минимизируем (вакцинацию - ред.) в связи с тем, что в этом нет необходимости. Но есть опасения, что новые болезни могут проникать оттуда. Мы знаем, что в сопредельных с Грузией восточных странах – Иране, Турции и других – наблюдаются другие, более жестокие заболевания", – сказал Джопуа.