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Посредник: Джопуа о вакцинации домашних животных и безопасности сельхозпродуктов

Посредник: Джопуа о вакцинации домашних животных и безопасности сельхозпродуктов

Sputnik Абхазия

О работе Государственной ветеринарной службы Абхазии в программе "Посредник" в эфире радио Sputnik рассказал руководитель ведомства Роман Джопуа. 11.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-11T09:56+0300

2024-07-11T09:56+0300

2024-07-11T11:19+0300

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Посредник: Джопуа о вакцинации домашних животных и безопасности сельхозпродуктов Sputnik Абхазия Посредник: Джопуа о вакцинации домашних животных и безопасности сельхозпродуктов

Весенние профилактические ветеринарные работы по вакцинации животных и ряду исследований на инфекционные заболевания завершены, сообщил Джопуа. В частности, в населенных пунктах, граничащих с Грузией, проводилась вакцинация от ящура. Но, отметил ветеринар, уже длительное время не наблюдается вспышка этого инфекционного заболевания у крупного рогатого скота. "В населенных пунктах из года в год мы минимизируем (вакцинацию - ред.) в связи с тем, что в этом нет необходимости. Но есть опасения, что новые болезни могут проникать оттуда. Мы знаем, что в сопредельных с Грузией восточных странах – Иране, Турции и других – наблюдаются другие, более жестокие заболевания", – сказал Джопуа.Подробности в подкасте.

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