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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-voskhod-na-pokrovskom-napravlenii-dnr-1051657884.html
Российские войска освободили населенный пункт Восход на Покровском направлении ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Восход на Покровском направлении ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Восход на Покровском направлении ДНР, сообщило Минобороны РФ. 11.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Восход на Покровском направлении ДНР, сообщило Минобороны РФ. Восход — часть треугольника из сел Сокол — Евгеновка — Восход, где ВСУ пытались создать укрепрайон после оставления Авдеевки. Однако их позиции расположены в низине и удобно простреливаются.Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенный пункт Восход на Покровском направлении ДНР

15:50 11.07.2024 (обновлено: 20:03 11.07.2024)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЭкзамены с контрольными стрельбами в учебном центре ВВО
Экзамены с контрольными стрельбами в учебном центре ВВО - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Восход на Покровском направлении ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход", — говорится в сводке.
Восход — часть треугольника из сел Сокол — Евгеновка — Восход, где ВСУ пытались создать укрепрайон после оставления Авдеевки. Однако их позиции расположены в низине и удобно простреливаются.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 24 беспилотных летательных аппарата и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27520 беспилотных летательных аппаратов, 545 зенитных ракетных комплексов, 16551 танк и другие боевые бронированные машины, 1374 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11718 орудий полевой артиллерии и минометов, 23551 единица специальной военной автомобильной техники.
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