https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-voskhod-na-pokrovskom-napravlenii-dnr-1051657884.html

Российские войска освободили населенный пункт Восход на Покровском направлении ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Восход на Покровском направлении ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Восход на Покровском направлении ДНР, сообщило Минобороны РФ. 11.07.2024, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Восход на Покровском направлении ДНР, сообщило Минобороны РФ. Восход — часть треугольника из сел Сокол — Евгеновка — Восход, где ВСУ пытались создать укрепрайон после оставления Авдеевки. Однако их позиции расположены в низине и удобно простреливаются.Сводка Минобороны России:

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