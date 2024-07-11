Российские войска освободили населенный пункт Восход на Покровском направлении ДНР
15:50 11.07.2024 (обновлено: 20:03 11.07.2024)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЭкзамены с контрольными стрельбами в учебном центре ВВО
© Sputnik / Евгений Епанчинцев/
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Восход на Покровском направлении ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход", — говорится в сводке.
Восход — часть треугольника из сел Сокол — Евгеновка — Восход, где ВСУ пытались создать укрепрайон после оставления Авдеевки. Однако их позиции расположены в низине и удобно простреливаются.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 24 беспилотных летательных аппарата и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27520 беспилотных летательных аппаратов, 545 зенитных ракетных комплексов, 16551 танк и другие боевые бронированные машины, 1374 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11718 орудий полевой артиллерии и минометов, 23551 единица специальной военной автомобильной техники.