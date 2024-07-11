https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/sberbank-abkhazii-budet-predostavlyat-bankovskie-uslugi-v-punkte-propuska-psou---1051650682.html

Сбербанк Абхазии будет предоставлять банковские услуги в пункте пропуска "Псоу"

Сбербанк Абхазии будет предоставлять банковские услуги в пункте пропуска "Псоу"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Сбербанк Абхазии будет предоставлять банковские услуги в пункте пропуска через российско-абхазскую границу "Псоу". 11.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Сбербанк Абхазии будет предоставлять банковские услуги в пункте пропуска через российско-абхазскую границу "Псоу". Постановлением Кабмина Сбербанку разрешено: Сбербанку необходимо согласовать с координационным советом КПП "Псоу" работы по размещению там объекта не капитального строительства.

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