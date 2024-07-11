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https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/sberbank-abkhazii-budet-predostavlyat-bankovskie-uslugi-v-punkte-propuska-psou---1051650682.html
Сбербанк Абхазии будет предоставлять банковские услуги в пункте пропуска "Псоу"
Сбербанк Абхазии будет предоставлять банковские услуги в пункте пропуска "Псоу"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Сбербанк Абхазии будет предоставлять банковские услуги в пункте пропуска через российско-абхазскую границу "Псоу". 11.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Сбербанк Абхазии будет предоставлять банковские услуги в пункте пропуска через российско-абхазскую границу "Псоу". Постановлением Кабмина Сбербанку разрешено: Сбербанку необходимо согласовать с координационным советом КПП "Псоу" работы по размещению там объекта не капитального строительства.
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абхазия, кабмин абхазии, национальный банк абхазии, банки, таможня, государственная граница
абхазия, кабмин абхазии, национальный банк абхазии, банки, таможня, государственная граница

Сбербанк Абхазии будет предоставлять банковские услуги в пункте пропуска "Псоу"

12:30 11.07.2024 (обновлено: 13:08 11.07.2024)
© Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможниКПП Псоу
КПП Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2024
© Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни
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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Сбербанк Абхазии будет предоставлять банковские услуги в пункте пропуска через российско-абхазскую границу "Псоу".
Постановлением Кабмина Сбербанку разрешено:
принимать налоговые, таможенные и иные обязательные платежи участников внешнеэкономической деятельности,
осуществлять иные виды банковской деятельности и операций, предусмотренных лицензией Национального Банка.
Сбербанку необходимо согласовать с координационным советом КПП "Псоу" работы по размещению там объекта не капитального строительства.
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