https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/takie-obstoyatelstva-regelson-i-khvartskiya-o-rabote-nad-knigoy-zemlya-adama-1051648721.html

Такие обстоятельства: Регельсон и Хварцкия о работе над книгой "Земля Адама"

Такие обстоятельства: Регельсон и Хварцкия о работе над книгой "Земля Адама"

Sputnik Абхазия

Российский историк, публицист, автор книги "Трагедия Русской Церкви" Лев Регельсон и абхазский писатель, поэт, журналист Игорь Хварцкия в эфире радио Sputnik... 11.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-11T13:32+0300

2024-07-11T13:32+0300

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Такие обстоятельства: Регельсон и Хварцкия о совместных работах Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Регельсон и Хварцкия о совместных работах

Лев Регельсон и Игорь Хварцкия в 1997 году вместе выпустили книгу “Земля Адама”, в которой авторы выдвинули гипотезу о том, что библейский Эдем, земной рай, находился в среднем течении реки Кодор, а всемирный потоп случился в Черном море, и Ноев ковчег, вернее, его остатки, таится где-то в Гудаутском районе.Как рассказал Регельсон, познакомил их Гиви Смыр. "Я был возле фонтанов в Новом Афоне и ко мне подошел Гиви и сказал: "Лев, ты и Игорь друг другу нужны. Он посадил нас рядом и оставил. Потом тут была война. Мы мельком пересекались. А после войны 10 октября 1993 года остановилась машина и мне сказали, садись. Это был мэр Афона. Он повез меня на молебен, посвященный окончанию войны. Там я увидел сразу Игоря и еще одного знакомого. Подошел к ним. И благодаря Игорю я следил за тем, что происходит. В это время жрец совершал действо. А недалеко робко стояло правительство во главе с Ардзинба. Игорь переводил мне слова жреца, которые уже тогда меня поразили", – вспоминает Регельсон. Обращение жреца к Всевышнему поразило историка."Ты даровал нам великую победу, прости нас за то, что мы ее не достойны", – были слова жреца.Подробности слушайте в подкасте.

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