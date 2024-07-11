https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/utverzhdena-tselevaya-programma-reshenie-aktualnykh-voprosov-abkhazovedeniya-i-kavkazovedeniya-1051650805.html

Утверждена целевая программа "Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения"

Утверждена целевая программа "Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Утверждена целевая программа "Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения" на 2024-2026 годы, на ее реализацию направят... 11.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Утверждена целевая программа "Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения" на 2024-2026 годы, на ее реализацию направят 16 миллионов рублей. Кабмин Абхазии принял постановление, согласно которому определены основные задачи программы: Цели программы:

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