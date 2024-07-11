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https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/utverzhdena-tselevaya-programma-reshenie-aktualnykh-voprosov-abkhazovedeniya-i-kavkazovedeniya-1051650805.html
Утверждена целевая программа "Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения"
Утверждена целевая программа "Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Утверждена целевая программа "Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения" на 2024-2026 годы, на ее реализацию направят... 11.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Утверждена целевая программа "Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения" на 2024-2026 годы, на ее реализацию направят 16 миллионов рублей. Кабмин Абхазии принял постановление, согласно которому определены основные задачи программы: Цели программы:
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Утверждена целевая программа "Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения"

16:50 11.07.2024 (обновлено: 17:47 11.07.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия Парламента
Сессия Парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Утверждена целевая программа "Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения" на 2024-2026 годы, на ее реализацию направят 16 миллионов рублей.
Кабмин Абхазии принял постановление, согласно которому определены основные задачи программы:
Сохранение духовного наследия абхазского народа посредством сбора и издания полевого материала вербальной культуры.
Подготовка и издание материалов традиционной вербальной и визуальной культуры абхазов.
Создание источниковедческой базы для написания полномасштабной истории Абхазии.
Создание концепции истории Абхазии.
Составление и издание учебных пособий школ и вузов страны по различным этапам истории Абхазии.
Создание основы для широкого внедрения абхазского языка на основе национального корпуса абхазского языка.
Цели программы:
Решение комплекса научных и специальных образовательных задач в области абахзоведения и кавказоведения, интенсификация научных исследований, направленных на составление сводов сведений по Абхазии и абхазскому народу на различных языках, начиная с периода античности.
Создание национального цифрового корпуса лексического фонда абхазского языка.
Разработка концепции истории Абхазии, призванной определить новый уклад исторического образования.
Составление и издание учебных пособий по истории Абхазии для школ и вузов страны античного, средневекового, нового и новейшего времен на основе сводов первоисточников различного времени.
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