Утверждена целевая программа "Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения"
16:50 11.07.2024 (обновлено: 17:47 11.07.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия Парламента
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Утверждена целевая программа "Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения" на 2024-2026 годы, на ее реализацию направят 16 миллионов рублей.
Кабмин Абхазии принял постановление, согласно которому определены основные задачи программы:
Сохранение духовного наследия абхазского народа посредством сбора и издания полевого материала вербальной культуры.
Подготовка и издание материалов традиционной вербальной и визуальной культуры абхазов.
Создание источниковедческой базы для написания полномасштабной истории Абхазии.
Создание концепции истории Абхазии.
Составление и издание учебных пособий школ и вузов страны по различным этапам истории Абхазии.
Создание основы для широкого внедрения абхазского языка на основе национального корпуса абхазского языка.
Цели программы:
Решение комплекса научных и специальных образовательных задач в области абахзоведения и кавказоведения, интенсификация научных исследований, направленных на составление сводов сведений по Абхазии и абхазскому народу на различных языках, начиная с периода античности.
Создание национального цифрового корпуса лексического фонда абхазского языка.
Разработка концепции истории Абхазии, призванной определить новый уклад исторического образования.
Составление и издание учебных пособий по истории Абхазии для школ и вузов страны античного, средневекового, нового и новейшего времен на основе сводов первоисточников различного времени.