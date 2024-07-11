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Заседание комиссии по вопросу обеспечения безопасности на дорогах прошло в Парламенте
Заседание комиссии по вопросу обеспечения безопасности на дорогах прошло в Парламенте
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Первое заседание комиссии по вопросу обеспечения безопасности на дорогах Абхазии прошло в Парламенте. 11.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-11T20:28+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Первое заседание комиссии по вопросу обеспечения безопасности на дорогах Абхазии прошло в Парламенте. Работа комиссии нацелена на: Депутаты предложили публиковать имена нарушителей правил дорожного движения в СМИ, а также изымать у них транспорт. На следующее заседание будут приглашены представители Минздрава, Минпроса и других органов госуправления. Участников призвали вносить предложения о поправках в законодательство, выступать с инициативами, которые могут повлиять на ситуацию на дорогах Абхазии.
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парламент абхазии, абхазия, дтп, аварии
парламент абхазии, абхазия, дтп, аварии
Заседание комиссии по вопросу обеспечения безопасности на дорогах прошло в Парламенте
СУХУМ, 11 июл - Sputnik.
Первое заседание комиссии по вопросу обеспечения безопасности на дорогах Абхазии прошло
в Парламенте.
Работа комиссии нацелена на:
изучение причин аварийности на дорогах республики;
выработку предложений по снижению уровня ДТП, укрепление дисциплины участников дорожного движения;
осуществление контроля по запрету эксплуатации машин с техническими неисправностями;
контроль лицензирования отдельных видов деятельности, осуществляемых на автомобилях.
Депутаты предложили публиковать имена нарушителей правил дорожного движения в СМИ, а также изымать у них транспорт.
На следующее заседание будут приглашены представители Минздрава, Минпроса и других органов госуправления.
Участников призвали вносить предложения о поправках в законодательство, выступать с инициативами, которые могут повлиять на ситуацию на дорогах Абхазии.