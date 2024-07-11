https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/zasedanie-komissii-po-voprosu-obespecheniya-bezopasnosti-na-dorogakh-proshlo-v-parlamente-1051658460.html

Заседание комиссии по вопросу обеспечения безопасности на дорогах прошло в Парламенте

Заседание комиссии по вопросу обеспечения безопасности на дорогах прошло в Парламенте

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Первое заседание комиссии по вопросу обеспечения безопасности на дорогах Абхазии прошло в Парламенте. 11.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Первое заседание комиссии по вопросу обеспечения безопасности на дорогах Абхазии прошло в Парламенте. Работа комиссии нацелена на: Депутаты предложили публиковать имена нарушителей правил дорожного движения в СМИ, а также изымать у них транспорт. На следующее заседание будут приглашены представители Минздрава, Минпроса и других органов госуправления. Участников призвали вносить предложения о поправках в законодательство, выступать с инициативами, которые могут повлиять на ситуацию на дорогах Абхазии.

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