https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/abkhaziya-predstavit-svoy-stend-na-kavkazskom-investitsionnom-forume-v-groznom-1051672559.html

Абхазия представит свой стенд на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном

Абхазия представит свой стенд на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Абхазия представит свой стенд на Кавказском инвестиционном форуме, который пройдет в Грозном с 15 по 17 июля. 12.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Абхазия представит свой стенд на Кавказском инвестиционном форуме, который пройдет в Грозном с 15 по 17 июля. Гостям форума покажут продукцию абхазского производства — вино, пиво, аджику, джемы, компоты и нектары. Главная тема ежегодного форума в 2024 году "Большой Кавказ — от моря до моря". Повестка мероприятия посвящена ключевым вопросам развития Северо-Кавказского округа для обеспечения инвестиционной привлекательности региона.

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