https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/bzhaniya-provel-vyezdnoe-soveschanie-v-ochamchyrskom-rayone-1051671205.html
Бжания провел выездное совещание в Очамчырском районе
Бжания провел выездное совещание в Очамчырском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел выездное совещание в Очамчырском районе, сообщила "Очамчыра-информ". 12.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-12T10:00+0300
2024-07-12T10:00+0300
2024-07-12T16:28+0300
в абхазии
абхазия
очамчырский район
очамчыра
аслан бжания
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/0c/1051670857_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a25aae95f52dffe80c639b0d25f0d878.jpg
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел выездное совещание в Очамчырском районе, сообщила "Очамчыра-информ".На встрече обсуждались планы по социально-экономическому развитию восточных районов Абхазии.В Очамчырском районе будет создано около ста постоянных рабочих мест, благодаря частным российским инвестициям в предприятия в селе Кутол — это около 100 гектаров под виноградники, винзавод и ресторан. Крупное предприятие, которое будет заниматься перевозкой грузов, откроют в порту Очамчыры. Президент отметил, что это также создаст дополнительные рабочие места и обеспечит большие налоговые поступления в бюджет. По словам главы администрации Беслана Бигвава, в инфраструктуру района необходимо вложить более 50 миллиардов рублей.
абхазия
очамчырский район
очамчыра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/0c/1051670857_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e1aa68f2b7c99e8efea7cafbfa41e588.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, очамчырский район, очамчыра, аслан бжания
абхазия, очамчырский район, очамчыра, аслан бжания
Бжания провел выездное совещание в Очамчырском районе
10:00 12.07.2024 (обновлено: 16:28 12.07.2024)
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел выездное совещание в Очамчырском районе, сообщила "Очамчыра-информ".
На встрече обсуждались планы по социально-экономическому развитию восточных районов Абхазии.
Глава государства сообщил, что уже ведутся подготовительные работы для запуска летом 2025 года "Ласточки" до Очамчыры.
В Очамчырском районе будет создано около ста постоянных рабочих мест, благодаря частным российским инвестициям в предприятия в селе Кутол — это около 100 гектаров под виноградники, винзавод и ресторан.
Крупное предприятие, которое будет заниматься перевозкой грузов, откроют в порту Очамчыры. Президент отметил, что это также создаст дополнительные рабочие места и обеспечит большие налоговые поступления в бюджет.
По словам главы администрации Беслана Бигвава, в инфраструктуру района необходимо вложить более 50 миллиардов рублей.