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Бжания провел выездное совещание в Очамчырском районе

Бжания провел выездное совещание в Очамчырском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел выездное совещание в Очамчырском районе, сообщила "Очамчыра-информ". 12.07.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

очамчырский район

очамчыра

аслан бжания

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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел выездное совещание в Очамчырском районе, сообщила "Очамчыра-информ".На встрече обсуждались планы по социально-экономическому развитию восточных районов Абхазии.В Очамчырском районе будет создано около ста постоянных рабочих мест, благодаря частным российским инвестициям в предприятия в селе Кутол — это около 100 гектаров под виноградники, винзавод и ресторан. Крупное предприятие, которое будет заниматься перевозкой грузов, откроют в порту Очамчыры. Президент отметил, что это также создаст дополнительные рабочие места и обеспечит большие налоговые поступления в бюджет. По словам главы администрации Беслана Бигвава, в инфраструктуру района необходимо вложить более 50 миллиардов рублей.

абхазия

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абхазия, очамчырский район, очамчыра, аслан бжания