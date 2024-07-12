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Галузин: обстановка на российско-абхазской границе стабильная
Галузин: обстановка на российско-абхазской границе стабильная
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Обстановка на российско-абхазской границе стабильная, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин. 12.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Обстановка на российско-абхазской границе стабильная, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин. Он прокомментировал перестрелку на КПП "Псоу", которая произошла 23 июня. По словам Галузина, в МИД России не видят необходимости в дополнительном укреплении границы с Абхазией, так как инцидент "был оперативно купирован местными правоохранительными органами". Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. Пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Глава МВД Роберт Киут сообщил, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия. Всего было задержано семь подозреваемых. Шестеро подозреваемых по решению суда заключены под стражу. На турпоток ситуация не повлияла, отмена бронирований не было.
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абхазия, мид рф, государственная граница, россия
абхазия, мид рф, государственная граница, россия
Галузин: обстановка на российско-абхазской границе стабильная
13:30 12.07.2024 (обновлено: 16:57 12.07.2024)
СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Обстановка на российско-абхазской границе стабильная, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин.
Он прокомментировал перестрелку на КПП "Псоу", которая произошла 23 июня.
По словам Галузина, в МИД России не видят необходимости в дополнительном укреплении границы с Абхазией, так как инцидент "был оперативно купирован местными правоохранительными органами".
"Исходим из того, что абхазская сторона сама максимально заинтересована в предотвращении подобных эпизодов, так как они негативно сказываются на туристической привлекательности популярного у россиян места отдыха", – добавил дипломат.
Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. Пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Глава МВД Роберт Киут сообщил, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия.
Всего было задержано семь подозреваемых. Шестеро подозреваемых по решению суда заключены под стражу.
На турпоток ситуация не повлияла, отмена бронирований не было.