https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/glavnyy-chetverg-chitanava-o-razvitii-infrastruktury-sukhumskogo-rayona-1051652763.html

Главный четверг: Читанава о развитии инфраструктуры Сухумского района

Главный четверг: Читанава о развитии инфраструктуры Сухумского района

Sputnik Абхазия

Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 12.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-12T10:09+0300

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Главный четверг: Читанава о развитии инфраструктуры Сухумского района Sputnik Абхазия Главный четверг: Читанава о развитии инфраструктуры Сухумского района

В поселке Шыцкуара Сухумского района со дня на день завершатся работы по укладке асфальта. 9 июля там с инспекцией побывал президент Аслан Бжания. Эти работы ведутся на средства республиканского бюджета. Как сообщил Алхас Читанава, данный участок дороги важен не только для местных жителей, он также имеет стратегическое значение для страны, так как является дублером участка республиканской трассы. В Сухумском районе также ведутся масштабные работы на средства местного бюджета – через три-четыре месяца планируют завершить укладку водовода, который значительно улучшит водоснабжение в густонаселенном селе Баслата. Об этих и других инфраструктурных проектах подробнее в нашем подкасте.

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