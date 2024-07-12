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Гвинджия рассказал об участии в Международном форуме БРИКС "Умная цивилизация"
Гвинджия рассказал об участии в Международном форуме БРИКС "Умная цивилизация"
Sputnik Абхазия
Советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия в интервью радио Sputnik рассказал о Международном футурологическом форуме БРИКС "Умная... 12.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-12T16:31+0300
2024-07-12T16:31+0300
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Гвинджия рассказал об участии в Международном форуме БРИКС "Умная цивилизация"
Sputnik Абхазия
Гвинджия рассказал об участии в Международном форуме БРИКС "Умная цивилизация"
По словам Гвинджия, участники форума обсудили сотрудничество в гуманитарной, научной, образовательной, социальной, экономической, банковской, космической сферах и защиту окружающей среды. "Мы говорим о том, что нас ждет в будущем, как будет развиваться БРИКС, какие еще есть области для раскрытия… Очевидно, что БРИКС приобретает все больший интерес для стран глобального Юга и Евразийского континента", – сказал он. Слушайте подкаст.
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Гвинджия рассказал об участии в Международном форуме БРИКС "Умная цивилизация"
Советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия в интервью радио Sputnik рассказал о Международном футурологическом форуме БРИКС "Умная цивилизация".
По словам Гвинджия, участники форума обсудили сотрудничество в гуманитарной, научной, образовательной, социальной, экономической, банковской, космической сферах и защиту окружающей среды.
"Мы говорим о том, что нас ждет в будущем, как будет развиваться БРИКС, какие еще есть области для раскрытия… Очевидно, что БРИКС приобретает все больший интерес для стран глобального Юга и Евразийского континента", – сказал он.