https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/gvindzhiya-rasskazal-ob-uchastii-v-mezhdunarodnom-forume-briks-umnaya-tsivilizatsiya-1051661274.html

Гвинджия рассказал об участии в Международном форуме БРИКС "Умная цивилизация"

Гвинджия рассказал об участии в Международном форуме БРИКС "Умная цивилизация"

Sputnik Абхазия

Советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия в интервью радио Sputnik рассказал о Международном футурологическом форуме БРИКС "Умная... 12.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-12T16:31+0300

2024-07-12T16:31+0300

2024-07-12T16:31+0300

радио

подкасты

взаимный интерес

абхазия

россия

брикс

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/0c/1051661361_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_03766a2c43fd10b89b59a8a1095f79bb.jpg

Гвинджия рассказал об участии в Международном форуме БРИКС "Умная цивилизация" Sputnik Абхазия Гвинджия рассказал об участии в Международном форуме БРИКС "Умная цивилизация"

По словам Гвинджия, участники форума обсудили сотрудничество в гуманитарной, научной, образовательной, социальной, экономической, банковской, космической сферах и защиту окружающей среды. "Мы говорим о том, что нас ждет в будущем, как будет развиваться БРИКС, какие еще есть области для раскрытия… Очевидно, что БРИКС приобретает все больший интерес для стран глобального Юга и Евразийского континента", – сказал он. Слушайте подкаст.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, брикс, аудио