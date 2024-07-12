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Контрабанда грузов через границу Абхазии с Грузией

Контрабанда грузов через границу Абхазии с Грузией

Sputnik Абхазия

15 попыток контрабанды грузов различного назначения через абхазо-грузинскую госграницу пресекли во II квартале 2024 года сотрудники СГБ Абхазии и... 12.07.2024, Sputnik Абхазия

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15 попыток контрабанды грузов различного назначения через абхазо-грузинскую госграницу пресекли во II квартале 2024 года сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике.Изъято более 100 блоков табачной продукции, более 550 таблеток психотропных веществ.За этот период на абхазо-грузинской границе задержаны более 210 нарушителей. Возбуждено четыре уголовных дела за незаконное пересечение границы.

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грузия, государственная граница, абхазия, служба безопасности республики абхазия, фсб, инфографика, мультимедиа, инфографика