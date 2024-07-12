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https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/kontrabanda-gruzov-cherez-granitsu-abkhazii-s-gruziey-1051674190.html
Контрабанда грузов через границу Абхазии с Грузией
Контрабанда грузов через границу Абхазии с Грузией
Sputnik Абхазия
15 попыток контрабанды грузов различного назначения через абхазо-грузинскую госграницу пресекли во II квартале 2024 года сотрудники СГБ Абхазии и... 12.07.2024, Sputnik Абхазия
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15 попыток контрабанды грузов различного назначения через абхазо-грузинскую госграницу пресекли во II квартале 2024 года сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике.Изъято более 100 блоков табачной продукции, более 550 таблеток психотропных веществ.За этот период на абхазо-грузинской границе задержаны более 210 нарушителей. Возбуждено четыре уголовных дела за незаконное пересечение границы.
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грузия, государственная граница, абхазия, служба безопасности республики абхазия, фсб, инфографика, мультимедиа, инфографика
грузия, государственная граница, абхазия, служба безопасности республики абхазия, фсб, инфографика, мультимедиа, инфографика

Контрабанда грузов через границу Абхазии с Грузией

18:40 12.07.2024 (обновлено: 20:59 12.07.2024)
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Контрабанда грузов через границу Абхазии с Грузией - Sputnik Абхазия
Контрабанда грузов через границу Абхазии с Грузией - Sputnik Абхазия
15 попыток контрабанды грузов различного назначения через абхазо-грузинскую госграницу пресекли во II квартале 2024 года сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике.
Изъято более 100 блоков табачной продукции, более 550 таблеток психотропных веществ.
За этот период на абхазо-грузинской границе задержаны более 210 нарушителей. Возбуждено четыре уголовных дела за незаконное пересечение границы.
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