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Контрабанда грузов через границу Абхазии с Грузией
Контрабанда грузов через границу Абхазии с Грузией
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15 попыток контрабанды грузов различного назначения через абхазо-грузинскую госграницу пресекли во II квартале 2024 года сотрудники СГБ Абхазии и... 12.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-12T18:40+0300
2024-07-12T18:40+0300
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15 попыток контрабанды грузов различного назначения через абхазо-грузинскую госграницу пресекли во II квартале 2024 года сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике.Изъято более 100 блоков табачной продукции, более 550 таблеток психотропных веществ.За этот период на абхазо-грузинской границе задержаны более 210 нарушителей. Возбуждено четыре уголовных дела за незаконное пересечение границы.
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грузия, государственная граница, абхазия, служба безопасности республики абхазия, фсб, инфографика, мультимедиа, инфографика
грузия, государственная граница, абхазия, служба безопасности республики абхазия, фсб, инфографика, мультимедиа, инфографика
Контрабанда грузов через границу Абхазии с Грузией
18:40 12.07.2024 (обновлено: 20:59 12.07.2024)
15 попыток контрабанды грузов различного назначения через абхазо-грузинскую госграницу пресекли во II квартале 2024 года сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике.
Изъято более 100 блоков табачной продукции, более 550 таблеток психотропных веществ.
За этот период на абхазо-грузинской границе задержаны более 210 нарушителей. Возбуждено четыре уголовных дела за незаконное пересечение границы.