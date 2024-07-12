Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/rossiyskie-voyska-osvobodili-chetyre-naselennykh-punkta-v-dnr-za-nedelyu--1051673873.html
Российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю
Российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход в ДНР. 12.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-12T18:00+0300
2024-07-12T20:56+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/10/1043159009_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_030ae1f0d7d7d50ed3472af72dd21d09.jpg
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход в ДНР.Недельная сводка Минобороны России:
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/10/1043159009_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf5ae41bd2fa8ea92fb50ddd375288e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю

18:00 12.07.2024 (обновлено: 20:56 12.07.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - Sputnik Абхазия, 1920, 12.07.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход в ДНР.
Недельная сводка Минобороны России:
С 6 по 12 июля Вооруженными силами России нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: авиационные базы противника, предприятия ОПК Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных БпЛА.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за неделю уничтожены: семь пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами; четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США, 28 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 308 беспилотных летательных аппаратов.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 22 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27536 беспилотных летательных аппаратов, 546 зенитных ракетных комплексов, 16560 танков и других боевых бронированных машин, 1376 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11768 орудий полевой артиллерии и минометов, 23597 единиц специальной военной автомобильной техники.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0