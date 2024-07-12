Российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю
18:00 12.07.2024 (обновлено: 20:56 12.07.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
© Sputnik / Константин Михальчевский/
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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход в ДНР.
Недельная сводка Минобороны России:
С 6 по 12 июля Вооруженными силами России нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: авиационные базы противника, предприятия ОПК Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных БпЛА.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за неделю уничтожены: семь пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами; четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США, 28 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 308 беспилотных летательных аппаратов.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 22 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27536 беспилотных летательных аппаратов, 546 зенитных ракетных комплексов, 16560 танков и других боевых бронированных машин, 1376 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11768 орудий полевой артиллерии и минометов, 23597 единиц специальной военной автомобильной техники.