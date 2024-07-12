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Средства Фонда репатриации планируют использовать для реализации программы по ЭКО
Средства Фонда репатриации планируют использовать для реализации программы по ЭКО
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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб предложил использовать средства Фонда репатриации для реализации программы по оказанию помощи... 12.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб предложил использовать средства Фонда репатриации для реализации программы по оказанию помощи семьям, нуждающимся в проведении процедуры ЭКО.Государство и ранее выделяло средства на процедуры экстракорпорального оплодотворения:В этом году сумма уже превышает 6 миллионов рублей на оказание помощи 16 семьям. Минздрав рассматривает еще 40 заявлений.
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абхазия, медицина, эко, дети, кабмин абхазии, минздрав абхазии
абхазия, медицина, эко, дети, кабмин абхазии, минздрав абхазии
Средства Фонда репатриации планируют использовать для реализации программы по ЭКО
19:30 12.07.2024 (обновлено: 21:02 12.07.2024)
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб предложил использовать средства Фонда репатриации для реализации программы по оказанию помощи семьям, нуждающимся в проведении процедуры ЭКО.
Государство и ранее выделяло средства на процедуры экстракорпорального оплодотворения:
в 2021 году – 2,2 миллиона рублей для 7 семей,
в 2022 – 3,4 миллиона рублей для 9 семей,
в 2023 году – 9,3 миллиона рублей для 20 семей.
В этом году сумма уже превышает 6 миллионов рублей на оказание помощи 16 семьям. Минздрав рассматривает еще 40 заявлений.