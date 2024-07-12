https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/sredstva-fonda-repatriatsii-planiruyut-ispolzovat-dlya-realizatsii-programmy-po-eko-1051674522.html

Средства Фонда репатриации планируют использовать для реализации программы по ЭКО

Средства Фонда репатриации планируют использовать для реализации программы по ЭКО

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб предложил использовать средства Фонда репатриации для реализации программы по оказанию помощи... 12.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-12T19:30+0300

2024-07-12T19:30+0300

2024-07-12T21:02+0300

в абхазии

абхазия

медицина

эко

дети

кабмин абхазии

минздрав абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/0c/1051674357_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_96c2b6ca2f9a24607ee45cfa84b7fe8d.jpg

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб предложил использовать средства Фонда репатриации для реализации программы по оказанию помощи семьям, нуждающимся в проведении процедуры ЭКО.Государство и ранее выделяло средства на процедуры экстракорпорального оплодотворения:В этом году сумма уже превышает 6 миллионов рублей на оказание помощи 16 семьям. Минздрав рассматривает еще 40 заявлений.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, медицина, эко, дети, кабмин абхазии, минздрав абхазии