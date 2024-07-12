https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/takie-obstoyatelstva-ekonomist-o-regulirovanii-toplivnogo-rynka-abkhazii-1051661644.html

Такие обстоятельства: экономист о регулировании топливного рынка Абхазии

Такие обстоятельства: экономист о регулировании топливного рынка Абхазии

Sputnik Абхазия

Кабинет министров Абхазии принял постановление "О временных мерах по регулированию топливного рынка". Оно вступило в силу с 1 июля. С какой целью... 12.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-12T12:12+0300

2024-07-12T12:12+0300

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Такие обстоятельства: экономист о регулировании топливного рынка Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: экономист о регулировании топливного рынка Абхазии

Кабинет министров Абхазии принял постановление "О временных мерах по регулированию топливного рынка". Оно вступило в силу с 1 июля. С какой целью осуществляется регулирование и как новые меры в конечном счете скажутся на обычном потребителе топливной продукции?Об этом в эфире радио Sputnik рассказала завотделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований, доцент кафедры национальной экономики АГУ Хатуна Шат-ипа. Слушайте подкаст.

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