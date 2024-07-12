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Такие обстоятельства: экономист о регулировании топливного рынка Абхазии
Такие обстоятельства: экономист о регулировании топливного рынка Абхазии
Sputnik Абхазия
Кабинет министров Абхазии принял постановление "О временных мерах по регулированию топливного рынка". Оно вступило в силу с 1 июля. С какой целью... 12.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-12T12:12+0300
2024-07-12T12:12+0300
2024-07-12T12:17+0300
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Такие обстоятельства: экономист о регулировании топливного рынка Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: экономист о регулировании топливного рынка Абхазии
Кабинет министров Абхазии принял постановление "О временных мерах по регулированию топливного рынка". Оно вступило в силу с 1 июля. С какой целью осуществляется регулирование и как новые меры в конечном счете скажутся на обычном потребителе топливной продукции?Об этом в эфире радио Sputnik рассказала завотделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований, доцент кафедры национальной экономики АГУ Хатуна Шат-ипа. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, экономика, топливо, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, экономика, топливо, аудио
Такие обстоятельства: экономист о регулировании топливного рынка Абхазии
12:12 12.07.2024 (обновлено: 12:17 12.07.2024)
Кабинет министров Абхазии принял постановление "О временных мерах по регулированию топливного рынка". Оно вступило в силу с 1 июля. С какой целью осуществляется регулирование и как новые меры в конечном счете скажутся на обычном потребителе топливной продукции?
Об этом в эфире радио Sputnik рассказала завотделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований, доцент кафедры национальной экономики АГУ Хатуна Шат-ипа.
Слушайте подкаст
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