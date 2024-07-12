https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/ucheniya-pentagona-otmeneny-suverennaya-gruziya-unizitelna-dlya-gegemona-1051660565.html

Учения Пентагона отменены: суверенная Грузия унизительна для "гегемона"

Учения Пентагона отменены: суверенная Грузия унизительна для "гегемона"

Sputnik Абхазия

"Достойного партнерства" США с Грузией не будет, и это относится не только к маневрам Пентагона Noble Partner 2024 в пригороде Тбилиси. 12.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-12T09:00+0300

2024-07-12T09:00+0300

2024-07-12T10:22+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательСоседние республики Южного Кавказа могут многому научиться на опыте неравноправного военно-политического взаимодействия Грузии с Западом. Для Тбилиси наступил момент истины, причем сразу после принятия национальным парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния", созданного по американскому образцу.Решением госдепартамента США и Пентагона на неопределенный срок отложены многонациональные учения Noble Partner, которые регулярно проводились в Грузии с 2016 года с участием десятков стран НАТО, а также Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Украины, Японии. В Белом доме 8 июля заявили о пересмотре всех программ сотрудничества с Тбилиси, с конкретной целью "смены стратегического курса, проводимого правительством Грузии". Ранее об этом же сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.ЕС заморозил 30 млн евро, предназначенных силам обороны Грузии, приостановил процесс евроинтеграции республики. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Вслед за США и Евросоюзом заявило о пересмотре отношений с Грузией правительство Германии.Такая острая реакция объясняется тем, что американцы и их европейские союзники своими заботами и международными военными маневрами Noble Partner, Agile Spirit много лет готовили Грузию и весь Южный Кавказ к большой войне с РФ.В грузинском министерстве обороны сожалеют о решении Пентагона отложить совместные учения, а надо бы радоваться. Грузия, как и Украина, необходима США лишь для обеспечения живой силой и "стратегической глубиной" в прокси-войне с Россией. Реальный грузинский суверенитет и законотворческая самостоятельность Тбилиси правилами Вашингтона не предусмотрены.Кто не рискует, тот не пьет ХванчкаруГрузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что 2025 год должен стать годом полного освобождения от "либерального фашизма" грузинского общества, грузинского государства, грузинской политики – для этого есть все необходимые ресурсы. Главное – выдержать давление Запада и выиграть парламентские выборы в октябре.Американские деньги перенаправляются на борьбу с "мятежным" грузинским правительством. Суровое наказание станет уроком всем лимитрофам, помышляющим о корректировке курса – в ущерб национальным интересам США. Если у "гегемона" хватит материальных средств и внешнеполитического влияния.Вероятно, в ближайшие месяцы мы увидим развитие американской многоходовки, направленной на дестабилизацию обстановки в Грузии и на Южном Кавказе. Не исключены всплески враждебности и эскалации, рецидивы диверсий в отношении Абхазии, Южной Осетии. И в России помнят, что взрывчатка на Крымский мост в октябре 2022-го прибыла транзитом через Грузию.С другой стороны, на территории Армении Пентагон получает отрадную для США "сатисфакцию" – с 15 июля проводит девятидневные маневры с участием армянских войск. Заметим, в американской истории нет ни одного примера, когда Вашингтон бескорыстно помог оружием или войсками другому государству.Российская Служба внешней разведки (СВР) 9 июля сообщила о решительном настрое США добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября – в формате очередной "цветной революции". Американские "кураторы" уже дали команду грузинской оппозиции (и президенту Саломе Зурабишвили) готовить "народный гнев" и протесты в Тбилиси на основе антироссийской риторики и провокаций. Госдепартамент США оперативно опроверг информацию СВР о стремлении Вашингтона "задвинуть" правящую партию "Грузинская мечта", однако шантаж, угрозы, провокации, санкции, визовые ограничения США убеждают в обратном. Как бы ни сложилось, Грузию во второй половине 2024 года ожидают большие испытания.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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