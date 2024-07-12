https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/zavershena-ustanovka-faltsevoy-krovli-v-zdanii-natsgalerei-na-ulitse-pushkina-v-sukhume-1051673187.html
Завершена установка кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме
Завершена установка кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Завершена установка фальцевой кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме. 12.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-12T17:10+0300
2024-07-12T17:10+0300
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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Завершена установка фальцевой кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме.Сейчас идет пескоструйная обработка фасада, рассказал Sputnik руководитель подрядной организации "Строймонтаж 2" Рустам Цвейба.Закончить работы планируют с опережением графика — в течение двух месяцев, добавил Цвейба. Сметная стоимость работ — около 18 миллионов рублей.До конца года планируется отремонтировать несколько помещений на втором этаже. Там будут работать сотрудники Нацгалереи. Также будет организовано хранилище для уцелевших после пожара картин и тех, что будут приобретаться в будущем.Фонда Нацгалереи был почти полностью уничтожен во время пожара в здании Союза художников Абхазии, который произошел в ночь с 20 на 21 января. Из четырех тысяч картин уцелело около 150, в их числе две работы Варвары Бубновой.
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абхазия, пожар в здании союза художников абхазии, культура
абхазия, пожар в здании союза художников абхазии, культура
Завершена установка кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме
17:10 12.07.2024 (обновлено: 20:54 12.07.2024)
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Завершена установка фальцевой кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме.
Сейчас идет пескоструйная обработка фасада, рассказал Sputnik руководитель подрядной организации "Строймонтаж 2" Рустам Цвейба.
"Внутри здания поднимаем перегородные стены, заливаем полы, штукатурим стены. Затем будут установлены окна. Здание очень сырое, поэтому внутри будет много гидроизоляционных работ", — отметил он.
Закончить работы планируют с опережением графика — в течение двух месяцев, добавил Цвейба. Сметная стоимость работ — около 18 миллионов рублей.
До конца года планируется отремонтировать несколько помещений на втором этаже. Там будут работать сотрудники Нацгалереи. Также будет организовано хранилище для уцелевших после пожара картин и тех, что будут приобретаться в будущем.
Фонда Нацгалереи был почти полностью уничтожен во время пожара в здании Союза художников Абхазии, который произошел в ночь с 20 на 21 января. Из четырех тысяч картин уцелело около 150, в их числе две работы Варвары Бубновой.