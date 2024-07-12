Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/zavershena-ustanovka-faltsevoy-krovli-v-zdanii-natsgalerei-na-ulitse-pushkina-v-sukhume-1051673187.html
Завершена установка кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме
Завершена установка кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Завершена установка фальцевой кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме. 12.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-12T17:10+0300
2024-07-12T20:54+0300
в абхазии
абхазия
пожар в здании союза художников абхазии
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/0c/1051673398_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5b885cc215bc461012c71b03a91a0f67.png
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Завершена установка фальцевой кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме.Сейчас идет пескоструйная обработка фасада, рассказал Sputnik руководитель подрядной организации "Строймонтаж 2" Рустам Цвейба.Закончить работы планируют с опережением графика — в течение двух месяцев, добавил Цвейба. Сметная стоимость работ — около 18 миллионов рублей.До конца года планируется отремонтировать несколько помещений на втором этаже. Там будут работать сотрудники Нацгалереи. Также будет организовано хранилище для уцелевших после пожара картин и тех, что будут приобретаться в будущем.Фонда Нацгалереи был почти полностью уничтожен во время пожара в здании Союза художников Абхазии, который произошел в ночь с 20 на 21 января. Из четырех тысяч картин уцелело около 150, в их числе две работы Варвары Бубновой.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/0c/1051673398_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_202201c74d0c8c7702f1c15830fd59bf.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, пожар в здании союза художников абхазии, культура
абхазия, пожар в здании союза художников абхазии, культура

Завершена установка кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме

17:10 12.07.2024 (обновлено: 20:54 12.07.2024)
© SputnikЗавершена установка фальцевой кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина
Завершена установка фальцевой кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина - Sputnik Абхазия, 1920, 12.07.2024
© Sputnik
Подписаться
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Завершена установка фальцевой кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме.
Сейчас идет пескоструйная обработка фасада, рассказал Sputnik руководитель подрядной организации "Строймонтаж 2" Рустам Цвейба.
"Внутри здания поднимаем перегородные стены, заливаем полы, штукатурим стены. Затем будут установлены окна. Здание очень сырое, поэтому внутри будет много гидроизоляционных работ", — отметил он.
Закончить работы планируют с опережением графика — в течение двух месяцев, добавил Цвейба. Сметная стоимость работ — около 18 миллионов рублей.
До конца года планируется отремонтировать несколько помещений на втором этаже. Там будут работать сотрудники Нацгалереи. Также будет организовано хранилище для уцелевших после пожара картин и тех, что будут приобретаться в будущем.
Фонда Нацгалереи был почти полностью уничтожен во время пожара в здании Союза художников Абхазии, который произошел в ночь с 20 на 21 января. Из четырех тысяч картин уцелело около 150, в их числе две работы Варвары Бубновой.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0