https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/zavershena-ustanovka-faltsevoy-krovli-v-zdanii-natsgalerei-na-ulitse-pushkina-v-sukhume-1051673187.html

Завершена установка кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме

Завершена установка кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Завершена установка фальцевой кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме. 12.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-12T17:10+0300

2024-07-12T17:10+0300

2024-07-12T20:54+0300

в абхазии

абхазия

пожар в здании союза художников абхазии

культура

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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Завершена установка фальцевой кровли в здании Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме.Сейчас идет пескоструйная обработка фасада, рассказал Sputnik руководитель подрядной организации "Строймонтаж 2" Рустам Цвейба.Закончить работы планируют с опережением графика — в течение двух месяцев, добавил Цвейба. Сметная стоимость работ — около 18 миллионов рублей.До конца года планируется отремонтировать несколько помещений на втором этаже. Там будут работать сотрудники Нацгалереи. Также будет организовано хранилище для уцелевших после пожара картин и тех, что будут приобретаться в будущем.Фонда Нацгалереи был почти полностью уничтожен во время пожара в здании Союза художников Абхазии, который произошел в ночь с 20 на 21 января. Из четырех тысяч картин уцелело около 150, в их числе две работы Варвары Бубновой.

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Sputnik Абхазия

абхазия, пожар в здании союза художников абхазии, культура