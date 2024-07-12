https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/zavershenie-rekonstruktsii-punkta-propuska-adler-zaplanirovano-k-kontsu-2026-goda-1051671437.html

Завершение реконструкции пункта пропуска "Адлер" запланировано к концу 2026 года

Завершение реконструкции пункта пропуска "Адлер" запланировано к концу 2026 года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Завершение реконструкции автомобильного пункта пропуска "Адлер" запланировано к концу 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости... 12.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-12T12:00+0300

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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Завершение реконструкции автомобильного пункта пропуска "Адлер" запланировано к концу 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин. При пропускной способности КПП в 28 тысяч человек и 1,5 тысячи машин, сейчас границу пересекает более 50 тысяч пешеходов и 9 тысяч транспортных средств в сутки, по данным Росгранстроя.

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