https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/zavershenie-rekonstruktsii-punkta-propuska-adler-zaplanirovano-k-kontsu-2026-goda-1051671437.html
Завершение реконструкции пункта пропуска "Адлер" запланировано к концу 2026 года
Завершение реконструкции пункта пропуска "Адлер" запланировано к концу 2026 года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Завершение реконструкции автомобильного пункта пропуска "Адлер" запланировано к концу 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости... 12.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-12T12:00+0300
2024-07-12T12:00+0300
2024-07-12T16:30+0300
в абхазии
абхазия
кпп "псоу"
адлер
россия
мид рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/10/1040967759_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e679e03515b4116567c354acee0d1446.jpg
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Завершение реконструкции автомобильного пункта пропуска "Адлер" запланировано к концу 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин. При пропускной способности КПП в 28 тысяч человек и 1,5 тысячи машин, сейчас границу пересекает более 50 тысяч пешеходов и 9 тысяч транспортных средств в сутки, по данным Росгранстроя.
абхазия
адлер
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/10/1040967759_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_258ef554d7f1c84bdc0dcf54ca9bd5e6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, кпп "псоу", адлер, россия, мид рф
абхазия, кпп "псоу", адлер, россия, мид рф
Завершение реконструкции пункта пропуска "Адлер" запланировано к концу 2026 года
12:00 12.07.2024 (обновлено: 16:30 12.07.2024)
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Завершение реконструкции автомобильного пункта пропуска "Адлер" запланировано к концу 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.
"К запланированному завершению работ в конце 2026 года его нормативная пропускная способность в среднем возрастет до 14,5 тысячи транспортных средств и 80,5 тысячи граждан в сутки, что значительно облегчит пересечение границы жителями наших государств и другими гостями Страны души" , — отметил Галузин.
При пропускной способности КПП в 28 тысяч человек и 1,5 тысячи машин, сейчас границу пересекает более 50 тысяч пешеходов и 9 тысяч транспортных средств в сутки, по данным Росгранстроя.