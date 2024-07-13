https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/kudzhba-o-pitsundskom-festivale-sposob-pokazat-kulturu-abkhazii--1051636869.html

Куджба о Пицундском фестивале: способ показать культуру Абхазии

Куджба о Пицундском фестивале: способ показать культуру Абхазии

Sputnik Абхазия

О программе Пицундского фестиваля этого года и его участниках, а также о том, какое значение он имеет для имиджа страны, в эфире радио Sputnik рассказал... 13.07.2024, Sputnik Абхазия

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Куджба о Пицундском фестивале: способ показать культуру Абхазии Sputnik Абхазия Куджба о Пицундском фестивале: способ показать культуру Абхазии

О программе Пицундского фестиваля этого года и его участниках, а также о том, какое значение он имеет для имиджа страны, в эфире радио Sputnik рассказал, художественный руководитель и создатель фестиваля, выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Барас Куджба.С 29 июля по 3 августа 2024 года пройдет ежегодный Пицундский фестиваль. В этом году в фестивале примут участие как заслуженные музыканты Республики Абхазия, так и участники из других стран – России, Китая, Белоруссии, Турции, Азербайджана и Армении. Главная площадка Фестиваля – Государственный концертный зал Пицундского храма.Главная задача фестиваля – показать культуру Абхазии, насколько богато культурное наследие страны, сказал Куджба в интервью радио."Пицундский фестиваль – это диалог культур между музыкантами со всего мира с акцентом на богатое музыкальное наследие Абхазии. Это не только обширная музыкальная программа, но и расширение культурной среды города Пицунда, города с многовековой историей. Одна из самых важных целей фестиваля – это популяризация музыкального наследия и повышение культурного имиджа Абхазии в мире", – отметил Куджба.Полную версию слушайте в аудиофайле.

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