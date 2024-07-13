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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/shesterykh-voditeley-za-sutki-lishili-prav-za-netrezvuyu-ezdu-1051675240.html
Шестерых водителей за сутки лишили прав за нетрезвую езду
Шестерых водителей за сутки лишили прав за нетрезвую езду
Sputnik Абхазия
МВД Абхазии проводит усиленные рейды ввиду участившихся ДТП со смертельным исходом. 13.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Шестерых водителей за сутки лишили прав на полгода за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает МВД Абхазии. Всего за время усиленного рейда, который прошел 12 июля, было составлено 268 протоколов об административных правонарушениях.Усиленные рейдовые мероприятия направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения в Абхазии. Основной акцент делается на выявление нетрезвых водителей.Рейды, согласно указу министра Роберта Киут, будут проводиться до минимизации числа нарушений ПДД.
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абхазия, новости, мвд абхазии

Шестерых водителей за сутки лишили прав за нетрезвую езду

13:49 13.07.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукМашина МВД Абхазии по городу Сухум
Машина МВД Абхазии по городу Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 13.07.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МВД Абхазии проводит усиленные рейды ввиду участившихся ДТП со смертельным исходом.
СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Шестерых водителей за сутки лишили прав на полгода за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает МВД Абхазии.
Они также должны будут заплатить по 30 тысяч рублей штрафа.
Всего за время усиленного рейда, который прошел 12 июля, было составлено 268 протоколов об административных правонарушениях.
Усиленные рейдовые мероприятия направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения в Абхазии. Основной акцент делается на выявление нетрезвых водителей.
Рейды, согласно указу министра Роберта Киут, будут проводиться до минимизации числа нарушений ПДД.
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