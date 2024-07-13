https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/shesterykh-voditeley-za-sutki-lishili-prav-za-netrezvuyu-ezdu-1051675240.html

Шестерых водителей за сутки лишили прав за нетрезвую езду

Шестерых водителей за сутки лишили прав за нетрезвую езду

Sputnik Абхазия

МВД Абхазии проводит усиленные рейды ввиду участившихся ДТП со смертельным исходом. 13.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-13T13:49+0300

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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Шестерых водителей за сутки лишили прав на полгода за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает МВД Абхазии. Всего за время усиленного рейда, который прошел 12 июля, было составлено 268 протоколов об административных правонарушениях.Усиленные рейдовые мероприятия направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения в Абхазии. Основной акцент делается на выявление нетрезвых водителей.Рейды, согласно указу министра Роберта Киут, будут проводиться до минимизации числа нарушений ПДД.

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