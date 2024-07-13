https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/takie-obstoyatelstva-khagba-i-soya-ob-uchastii-abkhazii-v-mezhdunarodnoy-shkole-novye-imena-1051623523.html

Такие обстоятельства: Хагба и Соя об участии Абхазии в международной школе "Новые имена"

Такие обстоятельства: Хагба и Соя об участии Абхазии в международной школе "Новые имена"

Sputnik Абхазия

В Суздале завершилась 32-я смена международной летней творческой школы "Новые имена". Абхазию в проекте представил Соломон Хагба, студент 4 курса Сухумского... 13.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-13T15:57+0300

2024-07-13T15:57+0300

2024-07-13T15:57+0300

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Такие обстоятельства: Хагба и Соя об участии Абхазии в международной школе "Новые имена" Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Хагба и Соя об участии Абхазии в международной школе "Новые имена"

В Суздале завершилась 32-я смена международной летней творческой школы "Новые имена". Абхазию в проекте представил Соломон Хагба, студент 4 курса Сухумского государственного музыкального училища. Он и представитель Дома Москвы в Сухуме Мария Соя в эфире радио Sputnik рассказали об этом проекте. Хагба рассказал, что от участие в проекте доставило много впечатлений, принесло много знакомств, в том числе с президентом Фонда "Новые имена" Денисом Мацуевым. "Я смог задать ему вопрос, спросил его про Абхазию, планируется ли творческая поездка в нашу страну. Он очень тепло отнесся ко мне, очень тепло отозвался об Абхазии и сказал, что планируется поездка примерно через год", - поделился Хагба. О том, как Соломону Хагба удалось попасть в школу "Новые имена", каковы условия участия, рассказала Мария Соя. "Главное, что это должен был быть музыкант в возрасте до 20 лет. И обязательно талантливый, потому что это международная летняя школа, куда приезжают ребята из разных регионов. С ними занимаются знаменитые педагоги, проводят мастер-классы, концерты, творческие встречи. То есть нам надо было отправить такого человека. который мог бы достойно представить Абхазию", – рассказала Соя. Слушайте подкаст.

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