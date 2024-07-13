https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/takie-obstoyatelstva-khagba-i-soya-ob-uchastii-abkhazii-v-mezhdunarodnoy-shkole-novye-imena-1051623523.html
Такие обстоятельства: Хагба и Соя об участии Абхазии в международной школе "Новые имена"
Такие обстоятельства: Хагба и Соя об участии Абхазии в международной школе "Новые имена"
Sputnik Абхазия
В Суздале завершилась 32-я смена международной летней творческой школы "Новые имена". Абхазию в проекте представил Соломон Хагба, студент 4 курса Сухумского... 13.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-13T15:57+0300
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Такие обстоятельства: Хагба и Соя об участии Абхазии в международной школе "Новые имена"
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Хагба и Соя об участии Абхазии в международной школе "Новые имена"
В Суздале завершилась 32-я смена международной летней творческой школы "Новые имена". Абхазию в проекте представил Соломон Хагба, студент 4 курса Сухумского государственного музыкального училища. Он и представитель Дома Москвы в Сухуме Мария Соя в эфире радио Sputnik рассказали об этом проекте. Хагба рассказал, что от участие в проекте доставило много впечатлений, принесло много знакомств, в том числе с президентом Фонда "Новые имена" Денисом Мацуевым. "Я смог задать ему вопрос, спросил его про Абхазию, планируется ли творческая поездка в нашу страну. Он очень тепло отнесся ко мне, очень тепло отозвался об Абхазии и сказал, что планируется поездка примерно через год", - поделился Хагба. О том, как Соломону Хагба удалось попасть в школу "Новые имена", каковы условия участия, рассказала Мария Соя. "Главное, что это должен был быть музыкант в возрасте до 20 лет. И обязательно талантливый, потому что это международная летняя школа, куда приезжают ребята из разных регионов. С ними занимаются знаменитые педагоги, проводят мастер-классы, концерты, творческие встречи. То есть нам надо было отправить такого человека. который мог бы достойно представить Абхазию", – рассказала Соя. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, аудио
В Суздале завершилась 32-я смена международной летней творческой школы "Новые имена". Абхазию в проекте представил Соломон Хагба, студент 4 курса Сухумского государственного музыкального училища. Он и представитель Дома Москвы в Сухуме Мария Соя в эфире радио Sputnik рассказали об этом проекте.
Хагба рассказал, что от участие в проекте доставило много впечатлений, принесло много знакомств, в том числе с президентом Фонда "Новые имена" Денисом Мацуевым.
"Я смог задать ему вопрос, спросил его про Абхазию, планируется ли творческая поездка в нашу страну. Он очень тепло отнесся ко мне, очень тепло отозвался об Абхазии и сказал, что планируется поездка примерно через год", - поделился Хагба.
О том, как Соломону Хагба удалось попасть в школу "Новые имена", каковы условия участия, рассказала Мария Соя.
"Главное, что это должен был быть музыкант в возрасте до 20 лет. И обязательно талантливый, потому что это международная летняя школа, куда приезжают ребята из разных регионов. С ними занимаются знаменитые педагоги, проводят мастер-классы, концерты, творческие встречи. То есть нам надо было отправить такого человека. который мог бы достойно представить Абхазию", – рассказала Соя.