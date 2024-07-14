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Праздник для всех: День города отметили в Очамчыре

Праздник для всех: День города отметили в Очамчыре

Sputnik Абхазия

"День рождения" Очамчыры отметили в субботу, 13 июля. 14.07.2024, Sputnik Абхазия

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В честь 2524-летия города было организовано множество мероприятий, которые пришлись по душе как детям, так и взрослым. Местные мастера могли представить свои изделия на ярмарке, фермеры — реализовать свою продукцию. Завершился праздник большим концертом и красочным салютом. Самые яркие моменты смотрите в фотоленте Sputnik.

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