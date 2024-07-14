https://sputnik-abkhazia.ru/20240714/1051680830.html
Праздник для всех: День города отметили в Очамчыре
Праздник для всех: День города отметили в Очамчыре
Sputnik Абхазия
"День рождения" Очамчыры отметили в субботу, 13 июля. 14.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-14T12:09+0300
2024-07-14T12:09+0300
2024-07-14T12:09+0300
в абхазии
мультимедиа
фото
очамчыра
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/0d/1051678615_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6ae38179473aa7a1fdbdc36d6246e8.jpg
В честь 2524-летия города было организовано множество мероприятий, которые пришлись по душе как детям, так и взрослым. Местные мастера могли представить свои изделия на ярмарке, фермеры — реализовать свою продукцию. Завершился праздник большим концертом и красочным салютом. Самые яркие моменты смотрите в фотоленте Sputnik.
очамчыра
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/0d/1051678615_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_12ef7c72a6c95cd30726c42014f70760.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фото , очамчыра, абхазия
фото, мультимедиа, фото , очамчыра, абхазия
Праздник для всех: День города отметили в Очамчыре
"День рождения" Очамчыры отметили в субботу, 13 июля.
В честь 2524-летия города было организовано множество мероприятий, которые пришлись по душе как детям, так и взрослым.
Местные мастера могли представить свои изделия на ярмарке, фермеры — реализовать свою продукцию.
Завершился праздник большим концертом и красочным салютом.
Самые яркие моменты смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В субботу, 13 июля, в Очамчыре отметили День города.
В субботу, 13 июля, в Очамчыре отметили День города.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Это праздник для всех - для взрослых и детей.
Это праздник для всех - для взрослых и детей.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Было организовано множество мероприятий.
Было организовано множество мероприятий.
© Sputnik / Томас Тхайцук
У местных мастеров появился шанс показать свои изделия.
У местных мастеров появился шанс показать свои изделия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
А фермеры могли реализовать свою продукцию и угостить желающих.
А фермеры могли реализовать свою продукцию и угостить желающих.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На улицах города можно было полюбоваться современным искусством.
На улицах города можно было полюбоваться современным искусством.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Все старались одеться ярко и празднично.
Все старались одеться ярко и празднично.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Даже жаркое солнце не мешало народным гуляниям.
Даже жаркое солнце не мешало народным гуляниям.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Люди с удовольствием общались...
Люди с удовольствием общались...
© Sputnik / Томас Тхайцук
...заряжали друг друга праздничным настроением.
...заряжали друг друга праздничным настроением.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Самое главное - не забывать о том, что на дворе середина лета, и ходить в головном уборе.
Самое главное - не забывать о том, что на дворе середина лета, и ходить в головном уборе.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кульминацией праздника стал грандиозный концерт.
Кульминацией праздника стал грандиозный концерт.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Свое мастерство продемонстрировали музыкальные и хореографические коллективы.
Свое мастерство продемонстрировали музыкальные и хореографические коллективы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Этот праздник запомнится надолго.
Этот праздник запомнится надолго.