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Праздник для всех: День города отметили в Очамчыре
Праздник для всех: День города отметили в Очамчыре
Sputnik Абхазия
"День рождения" Очамчыры отметили в субботу, 13 июля. 14.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-14T12:09+0300
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В честь 2524-летия города было организовано множество мероприятий, которые пришлись по душе как детям, так и взрослым. Местные мастера могли представить свои изделия на ярмарке, фермеры — реализовать свою продукцию. Завершился праздник большим концертом и красочным салютом. Самые яркие моменты смотрите в фотоленте Sputnik.
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фото, мультимедиа, фото , очамчыра, абхазия
фото, мультимедиа, фото , очамчыра, абхазия

Праздник для всех: День города отметили в Очамчыре

12:09 14.07.2024
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"День рождения" Очамчыры отметили в субботу, 13 июля.
В честь 2524-летия города было организовано множество мероприятий, которые пришлись по душе как детям, так и взрослым.
Местные мастера могли представить свои изделия на ярмарке, фермеры — реализовать свою продукцию.
Завершился праздник большим концертом и красочным салютом.
Самые яркие моменты смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В субботу, 13 июля, в Очамчыре отметили День города.

В субботу, 13 июля, в Очамчыре отметили День города. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В субботу, 13 июля, в Очамчыре отметили День города.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это праздник для всех - для взрослых и детей.

Это праздник для всех - для взрослых и детей. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это праздник для всех - для взрослых и детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Было организовано множество мероприятий.

Было организовано множество мероприятий. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Было организовано множество мероприятий.

© Sputnik / Томас Тхайцук

У местных мастеров появился шанс показать свои изделия.

У местных мастеров появился шанс показать свои изделия. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

У местных мастеров появился шанс показать свои изделия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А фермеры могли реализовать свою продукцию и угостить желающих.

А фермеры могли реализовать свою продукцию и угостить желающих. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

А фермеры могли реализовать свою продукцию и угостить желающих.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На улицах города можно было полюбоваться современным искусством.

На улицах города можно было полюбоваться современным искусством. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На улицах города можно было полюбоваться современным искусством.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Все старались одеться ярко и празднично.

Все старались одеться ярко и празднично. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Все старались одеться ярко и празднично.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Даже жаркое солнце не мешало народным гуляниям.

Даже жаркое солнце не мешало народным гуляниям. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Даже жаркое солнце не мешало народным гуляниям.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Люди с удовольствием общались...

Люди с удовольствием общались... - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Люди с удовольствием общались...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...заряжали друг друга праздничным настроением.

...заряжали друг друга праздничным настроением. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

...заряжали друг друга праздничным настроением.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Самое главное - не забывать о том, что на дворе середина лета, и ходить в головном уборе.

Самое главное - не забывать о том, что на дворе середина лета, и ходить в головном уборе. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Самое главное - не забывать о том, что на дворе середина лета, и ходить в головном уборе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кульминацией праздника стал грандиозный концерт.

Кульминацией праздника стал грандиозный концерт. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кульминацией праздника стал грандиозный концерт.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Свое мастерство продемонстрировали музыкальные и хореографические коллективы.

Свое мастерство продемонстрировали музыкальные и хореографические коллективы. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Свое мастерство продемонстрировали музыкальные и хореографические коллективы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот праздник запомнится надолго.

Этот праздник запомнится надолго. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот праздник запомнится надолго.

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