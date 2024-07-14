https://sputnik-abkhazia.ru/20240714/dopolnitelnoe-vremya-agumava-o-razvitii-abkhazskogo-basketbola-za-sto-let--1051651256.html
Дополнительное время: Агумава о развитии абхазского баскетбола за сто лет
Дополнительное время: Агумава о развитии абхазского баскетбола за сто лет
Sputnik Абхазия
Президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. 14.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-14T18:51+0300
2024-07-14T18:51+0300
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Дополнительное время: Агумава о вековой истории абхазского баскетбола
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Агумава о вековой истории абхазского баскетбола
Абхазский баскетбол в этом году празднует 100-летие. В связи с этим год насыщен на спортивные события. Совсем недавно завершился XIII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти С.В. Багапш".Уровень турнира повысился, отметил Агумава. "Это видно по игре команд. И география наша расширяется - в этом году приехали команды из Владикавказа, из северной Осетии. В следующем году мы планируем еще больше расширить географию. Команды приезжают к нам с большим удовольствием. Мы также будем ужесточать регламент, хотим довести "Кубок памяти Сергея Багапш" до солидного уровня", - рассказал Агумава. Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спортивная абхазия, баскетбол, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спортивная абхазия, баскетбол, аудио
Дополнительное время: Агумава о развитии абхазского баскетбола за сто лет
Президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
Абхазский баскетбол в этом году празднует 100-летие. В связи с этим год насыщен на спортивные события. Совсем недавно завершился XIII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти С.В. Багапш".
Уровень турнира повысился, отметил Агумава.
"Это видно по игре команд. И география наша расширяется - в этом году приехали команды из Владикавказа, из северной Осетии. В следующем году мы планируем еще больше расширить географию. Команды приезжают к нам с большим удовольствием. Мы также будем ужесточать регламент, хотим довести "Кубок памяти Сергея Багапш" до солидного уровня", - рассказал Агумава.