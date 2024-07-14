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Дополнительное время: Агумава о развитии абхазского баскетбола за сто лет

Дополнительное время: Агумава о развитии абхазского баскетбола за сто лет

Sputnik Абхазия

Президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. 14.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-14T18:51+0300

2024-07-14T18:51+0300

2024-07-14T18:51+0300

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Дополнительное время: Агумава о вековой истории абхазского баскетбола Sputnik Абхазия Дополнительное время: Агумава о вековой истории абхазского баскетбола

Абхазский баскетбол в этом году празднует 100-летие. В связи с этим год насыщен на спортивные события. Совсем недавно завершился XIII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти С.В. Багапш".Уровень турнира повысился, отметил Агумава. "Это видно по игре команд. И география наша расширяется - в этом году приехали команды из Владикавказа, из северной Осетии. В следующем году мы планируем еще больше расширить географию. Команды приезжают к нам с большим удовольствием. Мы также будем ужесточать регламент, хотим довести "Кубок памяти Сергея Багапш" до солидного уровня", - рассказал Агумава. Слушайте подкаст.

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