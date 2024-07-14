Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20240714/dopolnitelnoe-vremya-agumava-o-razvitii-abkhazskogo-basketbola-za-sto-let--1051651256.html
Дополнительное время: Агумава о развитии абхазского баскетбола за сто лет
Дополнительное время: Агумава о развитии абхазского баскетбола за сто лет
Sputnik Абхазия
Президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. 14.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-14T18:51+0300
2024-07-14T18:51+0300
радио
подкасты
дополнительное время
абхазия
спортивная абхазия
баскетбол
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/0b/1051652082_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_7948cf5182e2163d2251f76c220707a3.jpg
Дополнительное время: Агумава о вековой истории абхазского баскетбола
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Агумава о вековой истории абхазского баскетбола
Абхазский баскетбол в этом году празднует 100-летие. В связи с этим год насыщен на спортивные события. Совсем недавно завершился XIII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти С.В. Багапш".Уровень турнира повысился, отметил Агумава. "Это видно по игре команд. И география наша расширяется - в этом году приехали команды из Владикавказа, из северной Осетии. В следующем году мы планируем еще больше расширить географию. Команды приезжают к нам с большим удовольствием. Мы также будем ужесточать регламент, хотим довести "Кубок памяти Сергея Багапш" до солидного уровня", - рассказал Агумава. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/0b/1051652082_104:0:1241:853_1920x0_80_0_0_ff39b1b40576cc63739b03b1ea514d25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты, дополнительное время, абхазия, спортивная абхазия, баскетбол, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спортивная абхазия, баскетбол, аудио

Дополнительное время: Агумава о развитии абхазского баскетбола за сто лет

18:51 14.07.2024
Радио
Дополнительное время: Агумава о вековой истории абхазского баскетбола
Подписаться
Президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
Абхазский баскетбол в этом году празднует 100-летие. В связи с этим год насыщен на спортивные события. Совсем недавно завершился XIII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти С.В. Багапш".
Уровень турнира повысился, отметил Агумава.
"Это видно по игре команд. И география наша расширяется - в этом году приехали команды из Владикавказа, из северной Осетии. В следующем году мы планируем еще больше расширить географию. Команды приезжают к нам с большим удовольствием. Мы также будем ужесточать регламент, хотим довести "Кубок памяти Сергея Багапш" до солидного уровня", - рассказал Агумава.
Слушайте подкаст.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0