https://sputnik-abkhazia.ru/20240714/pokushenie-sovershili-na-donalda-trampa-v-pensilvanii-1051683642.html
На Дональда Трампа совершили покушение
На Дональда Трампа совершили покушение
Sputnik Абхазия
Политик покинул трибуну с окровавленным ухом, стрелка ликвидировали спецслужбы. 14.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-14T07:33+0300
2024-07-14T07:33+0300
2024-07-14T10:59+0300
новости
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/0e/1051684367_0:0:2265:1274_1920x0_80_0_0_435530f1adc217189d3c978efbc48d27.jpg
СУХУМ, 14 июл - Sputnik. На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение, когда он выступал в Пенсильвании перед сторонниками на предвыборном митинге, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию местных каналов.Выступление продлилось несколько минут. Раздались выстрелы, и Трамп остановил речь, приложил руку к уху и сел за трибуну. Позднее, после визита к медикам, он сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.Стрелок был ликвидирован сотрудниками секретной службы. Им оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс. Он спрятался на крыше примерно в 100 метрах от сцены.Сообщается, что съезд Республиканской партии в Висконсине отменять не будут, Дональд Трамп, несмотря на нападение, примет в нем участие.
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/0e/1051684367_201:0:2190:1492_1920x0_80_0_0_5e074361293474fde1e8552cbe8b5c82.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире, сша, дональд трамп
новости, в мире, сша, дональд трамп
На Дональда Трампа совершили покушение
07:33 14.07.2024 (обновлено: 10:59 14.07.2024)
Политик покинул трибуну с окровавленным ухом, стрелка ликвидировали спецслужбы.
СУХУМ, 14 июл - Sputnik. На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение, когда он выступал в Пенсильвании перед сторонниками на предвыборном митинге, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию местных каналов.
Выступление продлилось несколько минут. Раздались выстрелы, и Трамп остановил речь, приложил руку к уху и сел за трибуну. Позднее, после визита к медикам, он сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.
Стрелок был ликвидирован сотрудниками секретной службы. Им оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс. Он спрятался на крыше примерно в 100 метрах от сцены.
При происшествии двое человек были тяжело ранены, один - убит.
Сообщается, что съезд Республиканской партии в Висконсине отменять не будут, Дональд Трамп, несмотря на нападение, примет в нем участие.