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На Дональда Трампа совершили покушение

На Дональда Трампа совершили покушение

Sputnik Абхазия

Политик покинул трибуну с окровавленным ухом, стрелка ликвидировали спецслужбы. 14.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение, когда он выступал в Пенсильвании перед сторонниками на предвыборном митинге, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию местных каналов.Выступление продлилось несколько минут. Раздались выстрелы, и Трамп остановил речь, приложил руку к уху и сел за трибуну. Позднее, после визита к медикам, он сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.Стрелок был ликвидирован сотрудниками секретной службы. Им оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс. Он спрятался на крыше примерно в 100 метрах от сцены.Сообщается, что съезд Республиканской партии в Висконсине отменять не будут, Дональд Трамп, несмотря на нападение, примет в нем участие.

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