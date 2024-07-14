https://sputnik-abkhazia.ru/20240714/takie-obstoyatelstva-lyakhovetskaya-o-polozhenii-ob-obuchenii-detey-s-ovz-1051642874.html

Такие обстоятельства: Ляховецкая о Положении об обучении детей с ОВЗ

Такие обстоятельства: Ляховецкая о Положении об обучении детей с ОВЗ

Sputnik Абхазия

Юрист Аппарата уполномоченного по правам ребенка в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказала о работе над Положением "Об организации обучения лиц с... 14.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-14T12:46+0300

2024-07-14T12:46+0300

2024-07-14T12:46+0300

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Такие обстоятельства: Ляховецкая о Положении об обучении детей с ОВЗ Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Ляховецкая о Положении об обучении детей с ОВЗ

8 июля Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Абхазии предоставил Министерству просвещения республики проект Положения "Об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья". По замыслу авторов документ должен обеспечить детей с ограниченными физическими возможностями правом на образование. Составитель проекта - юрист Екатерина Ляховецкая. В интервью радио Sputnik она раскрыла его детали. Наша инициатива по разработке Положения воспринята достаточно положительно... самое важное в реализации данного Положения - это поддержка со стороны государства, так как первое, что нужно при обучении лиц с ОВЗ - это материально-техническое обеспечение образовательных организаций. На данный момент мы получили поддержку от Министерства просвещения, от комитета Парламента по образованию, науке, языковой политике", - рассказала Ляховецкая. Слушайте подкаст.

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