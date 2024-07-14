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Такие обстоятельства: Ляховецкая о Положении об обучении детей с ОВЗ
Такие обстоятельства: Ляховецкая о Положении об обучении детей с ОВЗ
Sputnik Абхазия
Юрист Аппарата уполномоченного по правам ребенка в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказала о работе над Положением "Об организации обучения лиц с... 14.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-14T12:46+0300
2024-07-14T12:46+0300
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Такие обстоятельства: Ляховецкая о Положении об обучении детей с ОВЗ
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Ляховецкая о Положении об обучении детей с ОВЗ
8 июля Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Абхазии предоставил Министерству просвещения республики проект Положения "Об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья". По замыслу авторов документ должен обеспечить детей с ограниченными физическими возможностями правом на образование. Составитель проекта - юрист Екатерина Ляховецкая. В интервью радио Sputnik она раскрыла его детали. Наша инициатива по разработке Положения воспринята достаточно положительно... самое важное в реализации данного Положения - это поддержка со стороны государства, так как первое, что нужно при обучении лиц с ОВЗ - это материально-техническое обеспечение образовательных организаций. На данный момент мы получили поддержку от Министерства просвещения, от комитета Парламента по образованию, науке, языковой политике", - рассказала Ляховецкая. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, взаимный интерес, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, аудио
Такие обстоятельства: Ляховецкая о Положении об обучении детей с ОВЗ
Юрист Аппарата уполномоченного по правам ребенка в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказала о работе над Положением "Об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья".
8 июля Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Абхазии предоставил Министерству просвещения республики проект Положения "Об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья". По замыслу авторов документ должен обеспечить детей с ограниченными физическими возможностями правом на образование. Составитель проекта - юрист Екатерина Ляховецкая. В интервью радио Sputnik она раскрыла его детали.
Наша инициатива по разработке Положения воспринята достаточно положительно... самое важное в реализации данного Положения - это поддержка со стороны государства, так как первое, что нужно при обучении лиц с ОВЗ - это материально-техническое обеспечение образовательных организаций. На данный момент мы получили поддержку от Министерства просвещения, от комитета Парламента по образованию, науке, языковой политике", - рассказала Ляховецкая.