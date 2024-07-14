https://sputnik-abkhazia.ru/20240714/ushel-iz-zhizni-eks-deputat-narodnogo-sobraniya-alfred-kakuev-1051688594.html
Ушел из жизни экс-депутат Народного Собрания Альфред Какуев
Ушел из жизни экс-депутат Народного Собрания Альфред Какуев
Sputnik Абхазия
В этом году Альфреду Какуеву должно было исполниться 90 лет. 14.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-14T14:41+0300
2024-07-14T14:41+0300
2024-07-14T14:41+0300
в абхазии
абхазия
новости
народное собрание абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1f/1042359288_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_64cabb9811c0c6cf8ca7e401294b9c09.jpg
СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Ушел из жизни депутат первого созыва Народного Собрания Абхазии Альфред Какуев. Альфред Какуев родился в 1934 году в Гори. С 1959 по 1992 год работал в энергетике, пройдя путь от инженера до замглавы "Черноморэнерго". Заслуженный энергетик Абхазии. Депутат I созыва Народного собрания Абхазии (1991-1996 годов). Кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1f/1042359288_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2cf2ad7849c69f5a7af0490af67b406f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, народное собрание абхазии
абхазия, новости, народное собрание абхазии
Ушел из жизни экс-депутат Народного Собрания Альфред Какуев
В этом году Альфреду Какуеву должно было исполниться 90 лет.
СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Ушел из жизни депутат первого созыва Народного Собрания Абхазии Альфред Какуев.
"Альфред Леонидович Какуев был достойным депутатом Парламента, возглавляемого Владиславом Ардзинба. Парламента, отстаивавшего интересы страны в тяжелый период войны 1992-1993 годов и послевоенные годы", — говорится в соболезновании депутатов первого созыва.
Альфред Какуев родился в 1934 году в Гори. С 1959 по 1992 год работал в энергетике, пройдя путь от инженера до замглавы "Черноморэнерго". Заслуженный энергетик Абхазии.
Депутат I созыва Народного собрания Абхазии (1991-1996 годов). Кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.