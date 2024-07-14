https://sputnik-abkhazia.ru/20240714/ushel-iz-zhizni-eks-deputat-narodnogo-sobraniya-alfred-kakuev-1051688594.html

Ушел из жизни экс-депутат Народного Собрания Альфред Какуев

Ушел из жизни экс-депутат Народного Собрания Альфред Какуев

Sputnik Абхазия

В этом году Альфреду Какуеву должно было исполниться 90 лет. 14.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-14T14:41+0300

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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Ушел из жизни депутат первого созыва Народного Собрания Абхазии Альфред Какуев. Альфред Какуев родился в 1934 году в Гори. С 1959 по 1992 год работал в энергетике, пройдя путь от инженера до замглавы "Черноморэнерго". Заслуженный энергетик Абхазии. Депутат I созыва Народного собрания Абхазии (1991-1996 годов). Кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.

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