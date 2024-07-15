https://sputnik-abkhazia.ru/20240715/delba-o-vitalii-shariya-abkhazskiy-pisatel-velikolepno-vladeyuschiy-russkim-yazykom-1051697024.html

Делба о Виталии Шария: абхазский писатель, великолепно владеющий русским языком

Делба о Виталии Шария: абхазский писатель, великолепно владеющий русским языком

Sputnik Абхазия

Ушел из жизни журналист, писатель, публицист, член Союза журналистов Абхазии Виталий Шария. О творчестве Виталия Шария, о том, каким он останется в памяти... 15.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-15T18:04+0300

2024-07-15T18:04+0300

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Делба о Виталии Шария: абхазский писатель, великолепно владеющий русским языком Sputnik Абхазия Делба о Виталии Шария: абхазский писатель, великолепно владеющий русским языком

Для меня это большая потеря, сказал Делба в эфире радио."Виталий был профессионалом высочайшей пробы, очень образованным, очень патриотичным, интеллигентным и хорошо воспитанным в абхазских традициях человеком, и человеком добрейшим. Я с удовольствием читал его прозу. Это чисто абхазские, но написанные на прекрасном русском языке произведения. Рассказы о нашем быте, о нашем менталитете, смешные, добрые", – сказал Делба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Виталий Шария – автор историко-публицистической книги "Абхазская трагедия". Статьи и очерки, рассказы и повести журналиста печатались в российских и абхазских периодических изданиях. Некоторые его рассказы были переведены на армянский и осетинский, издавались в Ереване и Цхинвале.Сборник повестей и рассказов "Букет Абхазии" в 2017 году был удостоен почетного диплома в номинации "проза" Международной премии имени Фазиля Искандера, а в четвертом сезоне Искандеровской премии в 2020 году он стал ее лауреатом, победив в номинации "Дерево детства" с научно-фантастическим рассказом "Машинка времени".

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