https://sputnik-abkhazia.ru/20240715/vzaimnyy-interes-adzhigiriev-bitov-i-dumaa-o-vsemirnom-kongresse-stareyshin-v-abkhazii--1051644126.html

Взаимный интерес: Аджигириев, Битов и Думаа о Всемирном конгрессе старейшин в Абхазии

Взаимный интерес: Аджигириев, Битов и Думаа о Всемирном конгрессе старейшин в Абхазии

Sputnik Абхазия

Председатель совета старейшин адыгов и президент ассоциации "Всемирный Конгресс старейшин" Аскарбий Аджигириев, консультант этой же ассоциации по вопросам... 15.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-15T10:44+0300

2024-07-15T10:44+0300

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Взаимный интерес: Аджигириев, Битов и Думаа об институте совета старейшин Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Аджигириев, Битов и Думаа об институте совета старейшин

Председатель совета старейшин адыгов и президент ассоциации "Всемирный Конгресс старейшин" Аскарбий Аджигириев, консультант этой же ассоциации по вопросам сохранения национальных языков Айдамир Битов и председатель совета старейшин Абхазии Аполлоном Думаа – гости программы "Взаимный интерес" на радио Sputnik.В Абхазии находилась делегация старейшин, которая занималась вопросами подготовки и проведения в нашей стране международного форума старейшин народов России и стран Евразии. О целях этого форума, сроках его проведения, значении самого института старейшин, а также о возможностях сотрудничества организаций старейшин разных стран слушайте в аудиофайле.

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