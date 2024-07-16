https://sputnik-abkhazia.ru/20240716/arsaliya-o-khible-gerzmava-neglasnyy-posol-abkhazii-v-mire-1051709617.html

Арсалия о Хибле Герзмава: негласный посол Абхазии в мире

Арсалия о Хибле Герзмава: негласный посол Абхазии в мире

Sputnik Абхазия

XXII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." открылся в Абхазии. Первый концерт прошел в Сухуме 15 июля. В главном музыкальном фестивале Абхазии... 16.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-16T17:34+0300

2024-07-16T17:34+0300

2024-07-16T17:54+0300

радио

абхазия

фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

культура

музыка

опера

подкасты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/10/1051710047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c92ff8dfd6f548cc1c5b27f92809f9e.jpg

Арсалия о Хибле Герзмава: негласный посол Абхазии в мире Sputnik Абхазия Арсалия о Хибле Герзмава: негласный посол Абхазии в мире

XXII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." открылся в Абхазии. Первый концерт прошел в Сухуме 15 июля. В главном музыкальном фестивале Абхазии впервые принял участие симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Антона Гришанина. В его сопровождении выступили звезды оперы Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Зинаида Царенко, Сергей Скороходов, Екатерина Савинкова, Вячеслав Васильев.О значении этого фестиваля для Абхазии, о вкладе оперной дивы Хиблы Герзмава в продвижение имиджа своей страны и народа в эфире радио Sputnik рассказала директор Центрального выставочного зала, экс-министр культуры Эльвира Арсалия.Фестиваль оперной дивы, негласного посла Абхазии в мире Хиблы Герзмава давно вышел за территорию культурных событий нашей страны, это событие в общественной, в государственной жизни, отметила Арсалия.Подробности в аудиофайле выше.Концерт-открытие фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." был приурочен к 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш. В рамках фестиваля пройдут в общей сложности четыре концерта в Абхазии, шесть музыкальных событий в городах России и два в Китае. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", культура, музыка, опера, подкасты, аудио