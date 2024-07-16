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Арсалия о Хибле Герзмава: негласный посол Абхазии в мире
Арсалия о Хибле Герзмава: негласный посол Абхазии в мире
Sputnik Абхазия
XXII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." открылся в Абхазии. Первый концерт прошел в Сухуме 15 июля. В главном музыкальном фестивале Абхазии... 16.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-16T17:34+0300
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Арсалия о Хибле Герзмава: негласный посол Абхазии в мире
Sputnik Абхазия
Арсалия о Хибле Герзмава: негласный посол Абхазии в мире
XXII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." открылся в Абхазии. Первый концерт прошел в Сухуме 15 июля. В главном музыкальном фестивале Абхазии впервые принял участие симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Антона Гришанина. В его сопровождении выступили звезды оперы Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Зинаида Царенко, Сергей Скороходов, Екатерина Савинкова, Вячеслав Васильев.О значении этого фестиваля для Абхазии, о вкладе оперной дивы Хиблы Герзмава в продвижение имиджа своей страны и народа в эфире радио Sputnik рассказала директор Центрального выставочного зала, экс-министр культуры Эльвира Арсалия.Фестиваль оперной дивы, негласного посла Абхазии в мире Хиблы Герзмава давно вышел за территорию культурных событий нашей страны, это событие в общественной, в государственной жизни, отметила Арсалия.Подробности в аудиофайле выше.Концерт-открытие фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." был приурочен к 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш. В рамках фестиваля пройдут в общей сложности четыре концерта в Абхазии, шесть музыкальных событий в городах России и два в Китае. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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абхазия, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", культура, музыка, опера, подкасты, аудио
абхазия, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", культура, музыка, опера, подкасты, аудио
XXII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." открылся в Абхазии. Первый концерт прошел в Сухуме 15 июля. В главном музыкальном фестивале Абхазии впервые принял участие симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Антона Гришанина. В его сопровождении выступили звезды оперы Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Зинаида Царенко, Сергей Скороходов, Екатерина Савинкова, Вячеслав Васильев.
О значении этого фестиваля для Абхазии, о вкладе оперной дивы Хиблы Герзмава в продвижение имиджа своей страны и народа в эфире радио Sputnik
рассказала директор Центрального выставочного зала, экс-министр культуры Эльвира Арсалия.
Фестиваль оперной дивы, негласного посла Абхазии в мире Хиблы Герзмава давно вышел за территорию культурных событий нашей страны, это событие в общественной, в государственной жизни, отметила Арсалия.
Подробности в аудиофайле выше.
Концерт-открытие фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." был приурочен к 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш. В рамках фестиваля пройдут в общей сложности четыре концерта в Абхазии, шесть музыкальных событий в городах России и два в Китае. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.