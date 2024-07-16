https://sputnik-abkhazia.ru/20240716/labiya-ob-osnaschenii-natsionalnogo-onkotsentra-bolshoe-podspore-1051699499.html
Лабия об оснащении Национального онкоцентра: большое подспорье
Лабия об оснащении Национального онкоцентра: большое подспорье
Sputnik Абхазия
Какие операции проводят сегодня в Национальном онкоцентре с использованием нового оборудования и какие возможности открываются для лечения пациентов, в эфире... 16.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-16T11:16+0300
2024-07-16T11:16+0300
2024-07-16T11:16+0300
радио
абхазия
медицина
национальный онкологический центр абхазии
оборудование
операция
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такие обстоятельства
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Лабия об оснащении Национального онкоцентра: большое подспорье
Sputnik Абхазия
Лабия об оснащении Национального онкоцентра: большое подспорье
В июне этого года Национальный онкоцентр получил высокотехнологичное современное оборудование для проведения операций. Врачи уже успешно провели несколько операций, которые ранее в Абхазии не выполнялись. Какие возможности появились для лечения пациентов онкоцентра, рассказал хирург-онколог, заведующий отделением хирургии Национального онкоцентра Астамур Лабия."Данное эндоскопическое оборудование позволяет выполнять большой спектр операций. В мире эта методика много десятков лет уже используется… Для Абхазии эндоскопическое оборудование тоже не новое, в Республиканской больнице оно уже много лет задействовано, но такого уровня, какие возможности у нас появляются в онкологическом центре, спектр и сложность операций, которые выполняются уже и будем расширять, это, конечно, большое подспорье", – сказал Лабия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, медицина, национальный онкологический центр абхазии, оборудование, операция, врачи, пациенты, подкасты, такие обстоятельства, аудио
абхазия, медицина, национальный онкологический центр абхазии, оборудование, операция, врачи, пациенты, подкасты, такие обстоятельства, аудио
Лабия об оснащении Национального онкоцентра: большое подспорье
Какие операции проводят сегодня в Национальном онкоцентре с использованием нового оборудования и какие возможности открываются для лечения пациентов, в эфире радио Sputnik рассказал хирург-онколог, заведующий отделением хирургии Национального онкоцентра Астамур Лабия.
В июне этого года Национальный онкоцентр получил высокотехнологичное современное оборудование для проведения операций. Врачи уже успешно провели несколько операций, которые ранее в Абхазии не выполнялись. Какие возможности появились для лечения пациентов онкоцентра, рассказал хирург-онколог, заведующий отделением хирургии Национального онкоцентра Астамур Лабия.
"Данное эндоскопическое оборудование позволяет выполнять большой спектр операций. В мире эта методика много десятков лет уже используется… Для Абхазии эндоскопическое оборудование тоже не новое, в Республиканской больнице оно уже много лет задействовано, но такого уровня, какие возможности у нас появляются в онкологическом центре, спектр и сложность операций, которые выполняются уже и будем расширять, это, конечно, большое подспорье", – сказал Лабия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.