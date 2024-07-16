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Лабия об оснащении Национального онкоцентра: большое подспорье

Лабия об оснащении Национального онкоцентра: большое подспорье

Sputnik Абхазия

Какие операции проводят сегодня в Национальном онкоцентре с использованием нового оборудования и какие возможности открываются для лечения пациентов, в эфире... 16.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-16T11:16+0300

2024-07-16T11:16+0300

2024-07-16T11:16+0300

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Лабия об оснащении Национального онкоцентра: большое подспорье Sputnik Абхазия Лабия об оснащении Национального онкоцентра: большое подспорье

В июне этого года Национальный онкоцентр получил высокотехнологичное современное оборудование для проведения операций. Врачи уже успешно провели несколько операций, которые ранее в Абхазии не выполнялись. Какие возможности появились для лечения пациентов онкоцентра, рассказал хирург-онколог, заведующий отделением хирургии Национального онкоцентра Астамур Лабия."Данное эндоскопическое оборудование позволяет выполнять большой спектр операций. В мире эта методика много десятков лет уже используется… Для Абхазии эндоскопическое оборудование тоже не новое, в Республиканской больнице оно уже много лет задействовано, но такого уровня, какие возможности у нас появляются в онкологическом центре, спектр и сложность операций, которые выполняются уже и будем расширять, это, конечно, большое подспорье", – сказал Лабия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, медицина, национальный онкологический центр абхазии, оборудование, операция, врачи, пациенты, подкасты, такие обстоятельства, аудио