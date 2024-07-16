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Минэкономики Абхазии и России внесли изменения в Соглашение о режиме торговли

Минэкономики Абхазии и России внесли изменения в Соглашение о режиме торговли

Sputnik Абхазия

Подписание документа прошло на площадке Кавказского инвестиционного форума в Грозном. 16.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-16T16:49+0300

2024-07-16T16:49+0300

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СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономразвития России Максим Решетников подписали "Протокол о внесении изменений в "Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами".Подписание состоялось на полях Кавказского инвестиционного форума в Грозном. Документ направлен на создание благоприятных условий для Абхазии в вопросах ценообразования на продовольственные товары, оборудование и стройматерилы, поставляемые из России, и снижение расходов на таможенное оформление этих товаров при экспорте из РФ в среднем на 4%, рассказала Sputnik министр экономики Абхазии Кристина Озган.Она отметила, что для Абхазии очень важно, что ее рассматривают в контексте развития всего Кавказа. Представители Абхазии на полях форума обсудили с коллегами из кавказских регионов развитие горного и прибрежного туризма в Абхазии, а также возможности республики как международного транспортного коридора. "Думаю, что Кавказский инвестиционный форум имеет перспективы стать серьезной экономической площадкой, где можно договариваться о серьезных проектах и приступать к их реализации", – считает министр. Кавказский инвестиционный форум проводится ежегодно. Главная тема в 2024 году — "Большой Кавказ: от моря до моря". В этом году в Грозном представлен стенд Абхазии, который демонстрирует инвестиционный и экономический потенциал республики.

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