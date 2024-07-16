https://sputnik-abkhazia.ru/20240716/zhitel-gagry-privlechen-k-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-vvoz-metadona-v-abkhaziyu-1051705793.html

Житель Гагры привлечен к уголовной ответственности за ввоз метадона в Абхазию

Житель Гагры привлечен к уголовной ответственности за ввоз метадона в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июл – Sputnik. Метадон изъяли сотрудники УКОН у жителя Гагры Папазяна Гарика Ашотовича, направлявшегося из России в Абхазию. 16.07.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 16 июл – Sputnik. Метадон изъяли сотрудники УКОН у жителя Гагры Папазяна Гарика Ашотовича, направлявшегося из России в Абхазию. При досмотре у него обнаружили сверток с наркотиком. Масса изъятого вещества составила 0,409 грамма. Расследование проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии. Гарик Папазян заключен под стражу.

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