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Житель Гагры привлечен к уголовной ответственности за ввоз метадона в Абхазию
Житель Гагры привлечен к уголовной ответственности за ввоз метадона в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июл – Sputnik. Метадон изъяли сотрудники УКОН у жителя Гагры Папазяна Гарика Ашотовича, направлявшегося из России в Абхазию. 16.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-16T11:58+0300
2024-07-16T11:58+0300
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СУХУМ, 16 июл – Sputnik. Метадон изъяли сотрудники УКОН у жителя Гагры Папазяна Гарика Ашотовича, направлявшегося из России в Абхазию. При досмотре у него обнаружили сверток с наркотиком. Масса изъятого вещества составила 0,409 грамма. Расследование проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии. Гарик Папазян заключен под стражу.
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мвд абхазии, наркотики, абхазия
мвд абхазии, наркотики, абхазия
Житель Гагры привлечен к уголовной ответственности за ввоз метадона в Абхазию
11:58 16.07.2024 (обновлено: 12:23 16.07.2024)
СУХУМ, 16 июл – Sputnik. Метадон изъяли сотрудники УКОН у жителя Гагры Папазяна Гарика Ашотовича, направлявшегося из России в Абхазию.
При досмотре у него обнаружили сверток с наркотиком. Масса изъятого вещества составила 0,409 грамма.
Расследование проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии. Гарик Папазян заключен под стражу.