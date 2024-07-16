https://sputnik-abkhazia.ru/20240716/zukhba-rasskazal-ob-osobennostyakh-shakhmatnogo-turnira-sukhum-open-2024-1051707071.html

Зухба рассказал об особенностях шахматного турнира "Сухум Опен-2024"

Зухба рассказал об особенностях шахматного турнира "Сухум Опен-2024"

Sputnik Абхазия

Об итогах международного шахматного турнира "Сухум Опен-2024", об особенностях нынешнего фестиваля и его участниках в эфире радио Sputnik рассказал... 16.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-16T14:24+0300

2024-07-16T14:24+0300

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Зухба о "Сухум Опен-2024": Sputnik Абхазия Зухба о "Сухум Опен-2024":

Более 100 спортсменов из Абхазии и России приняли участие в ежегодном международном шахматном турнире "Сухум Опен-2024".Соревнования проходили среди спортсменов 2017 года рождения и младше, 2015 года рождения и младше, 2011 года рождения и младше, а также среди взрослых шахматистов.Первое место в основном турнире занял Евгений Красильников из Челябинска, среди спортсменов с национальным рейтингом победу одержал Роланд Бигвава из Сухума, а среди ветеранов победил Валерий Шаньгин из Челябинска.По словам вице-президента Федерации шахмат Абхазии Тимура Зухба, число участников из России с каждым годом растет, при этом география турнира в основном остается такой же.Зухба отметил, что в начале августа состоится еще один турнир, уже по классическим шахматам, который соберет большее количество участников.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, шахматы, федерация шахмат абхазии, международный шахматный фестиваль "абхазия open — 2015", аудио