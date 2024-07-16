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Зухба рассказал об особенностях шахматного турнира "Сухум Опен-2024"
Зухба рассказал об особенностях шахматного турнира "Сухум Опен-2024"
Sputnik Абхазия
Об итогах международного шахматного турнира "Сухум Опен-2024", об особенностях нынешнего фестиваля и его участниках в эфире радио Sputnik рассказал... 16.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-16T14:24+0300
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Зухба о "Сухум Опен-2024":
Sputnik Абхазия
Зухба о "Сухум Опен-2024":
Более 100 спортсменов из Абхазии и России приняли участие в ежегодном международном шахматном турнире "Сухум Опен-2024".Соревнования проходили среди спортсменов 2017 года рождения и младше, 2015 года рождения и младше, 2011 года рождения и младше, а также среди взрослых шахматистов.Первое место в основном турнире занял Евгений Красильников из Челябинска, среди спортсменов с национальным рейтингом победу одержал Роланд Бигвава из Сухума, а среди ветеранов победил Валерий Шаньгин из Челябинска.По словам вице-президента Федерации шахмат Абхазии Тимура Зухба, число участников из России с каждым годом растет, при этом география турнира в основном остается такой же.Зухба отметил, что в начале августа состоится еще один турнир, уже по классическим шахматам, который соберет большее количество участников.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, шахматы, федерация шахмат абхазии, международный шахматный фестиваль "абхазия open — 2015", аудио
подкасты, шахматы, федерация шахмат абхазии, международный шахматный фестиваль "абхазия open — 2015", аудио
Зухба рассказал об особенностях шахматного турнира "Сухум Опен-2024"
Об итогах международного шахматного турнира "Сухум Опен-2024", об особенностях нынешнего фестиваля и его участниках в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент Федерации шахмат Абхазии Тимур Зухба.
Более 100 спортсменов из Абхазии и России приняли участие в ежегодном международном шахматном турнире "Сухум Опен-2024".
Соревнования проходили среди спортсменов 2017 года рождения и младше, 2015 года рождения и младше, 2011 года рождения и младше, а также среди взрослых шахматистов.
Первое место в основном турнире занял Евгений Красильников из Челябинска, среди спортсменов с национальным рейтингом победу одержал Роланд Бигвава из Сухума, а среди ветеранов победил Валерий Шаньгин из Челябинска.
По словам вице-президента Федерации шахмат Абхазии Тимура Зухба, число участников из России с каждым годом растет, при этом география турнира в основном остается такой же.
Зухба отметил, что в начале августа состоится еще один турнир, уже по классическим шахматам, который соберет большее количество участников.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.