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Хашиг о Шария: один из генералов информационной войны

Хашиг о Шария: один из генералов информационной войны

Sputnik Абхазия

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг о журналисте и писателе Виталии Шария. 17.07.2024, Sputnik Абхазия

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Хашиг о Шария: один из генералов информационной войны во время ОВНА Sputnik Абхазия Хашиг о Шария: один из генералов информационной войны во время ОВНА

Журналист, писатель, публицист, член Союза журналистов Абхазии Виталий Шария ушел из жизни в возрасте 72 лет в воскресенье, 14 июля."Это очень большая потеря! И не только для абхазской журналистики, для абхазского писательского сообщества, а вообще для всего абхазского общества. Виталий был очень многогранный. Я не знаю другого такого журналиста, особенно когда мы говорим о нем как о публицисте. Человек очень масштабно мыслящий, он ни одно событие не освещал по факту сегодняшнего дня", – сказал Хашиг. Виталий Шария работал в абхазской журналистике 49 лет. "В 1975 году он вернулся в Абхазию и начал работать в "Советской Абхазии". До этого периода и по сегодняшний день все события, что происходили в стране, были у него в памяти, и когда он писал, освещал какие-то проблемы, статьи, всегда вспоминал предысторию", – вспоминает Хашиг. Он также назвал Виталия Шария одним из классных абхазских очеркистов. "А во время войны он был не просто солдат информационной войны, он был, если говорить категориями военными, одним из генералов информационной войны. Его масштабность мыслей, опыт в журналистике, давали ему возможность солидно освещать события Отечественной войны. Этому свидетельствует его первый послевоенный сборник "Абхазская трагедия", в котором собраны очерки, посвященные защитникам Отечества", – сказал Руслан Хашиг. Слушайте подкаст.

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