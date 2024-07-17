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МЧС Абхазии предупредило о высоком риске лесных пожаров
МЧС Абхазии предупредило о высоком риске лесных пожаров
Sputnik Абхазия
Из-за сильной жары лесные пожары вспыхивают во многих регионах России, десятки гектаров леса тушат сотни огнеборцев. 17.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-17T11:19+0300
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СУХУМ, 17 июл – Sputnik. В Абхазии сильно вырос риск возникновения природных пожаров, сообщает МЧС республики. Местным администрациям необходимо провести мониторинг средств пожаротушения, проверить состояние резервуаров с водой и сельхозтехники, которая используетcя при ликвидации возгорания.А граждане и гости Абхазии должны соблюдать правила безопасности при разведении костров, подчеркивают в ведомстве. Погодные факторы стали причиной крупных лесных пожаров в России, в девяти регионах, в том числе в Краснодарском крае, введен режим ЧС.
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МЧС Абхазии предупредило о высоком риске лесных пожаров
11:19 17.07.2024 (обновлено: 13:42 17.07.2024)
Из-за сильной жары лесные пожары вспыхивают во многих регионах России, десятки гектаров леса тушат сотни огнеборцев.
СУХУМ, 17 июл – Sputnik.
В Абхазии сильно вырос риск возникновения природных пожаров, сообщает
МЧС республики.
Причины — крайне засушливая погода и сильная жара.
Местным администрациям необходимо провести мониторинг средств пожаротушения, проверить состояние резервуаров с водой и сельхозтехники, которая используетcя при ликвидации возгорания.
А граждане и гости Абхазии должны соблюдать правила безопасности при разведении костров, подчеркивают в ведомстве.
Погодные факторы стали причиной крупных лесных пожаров в России, в девяти регионах, в том числе в Краснодарском крае, введен режим ЧС.