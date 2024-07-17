https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/mchs-abkhazii-predupredilo-o-vysokom-riske-lesnykh-pozharov-1051724912.html

МЧС Абхазии предупредило о высоком риске лесных пожаров

МЧС Абхазии предупредило о высоком риске лесных пожаров

Sputnik Абхазия

Из-за сильной жары лесные пожары вспыхивают во многих регионах России, десятки гектаров леса тушат сотни огнеборцев. 17.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 июл – Sputnik. В Абхазии сильно вырос риск возникновения природных пожаров, сообщает МЧС республики. Местным администрациям необходимо провести мониторинг средств пожаротушения, проверить состояние резервуаров с водой и сельхозтехники, которая используетcя при ликвидации возгорания.А граждане и гости Абхазии должны соблюдать правила безопасности при разведении костров, подчеркивают в ведомстве. Погодные факторы стали причиной крупных лесных пожаров в России, в девяти регионах, в том числе в Краснодарском крае, введен режим ЧС.

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