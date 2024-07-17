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Проект закона о повышении уровня развития восточных районов обсудили в Парламенте
Проект закона о повышении уровня развития восточных районов обсудили в Парламенте
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Члены парламентского комитета приняли решение о вынесении закона "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и... 17.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-17T14:00+0300
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СУХУМ, 17 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Проект закона "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов" рассмотрели в парламентском комитете по экономической политике и реформам. Документ предусматривает строительство апартаментов в этих районах.По словам главы парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария, пилотный проект предусматривает строительство на 150 гектарах. Всего предусматривается 10 000 номеров.Апартаменты не будут предназначены для постоянного проживания. Заявки администраций районов о строительстве будет рассматривать Кабинет министров.На заседании присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания. По его словам, в стране насчитывается 140 тысяч трудоспособных граждан. Официально устроены 42 тысячи из них, 30 тысяч самозаняты, 65 тысяч не имеют работы. Бжания подчеркнул, что для решения глобальных задач нужно развивать экономику.По итогам голосования членов комитета было решено вынести законопроект на рассмотрение очередной сессии Парламента.
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абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии

Проект закона о повышении уровня развития восточных районов обсудили в Парламенте

14:00 17.07.2024 (обновлено: 14:28 17.07.2024)
© Sputnik / Бадрак АвидзбаВ Парламенте Абхазии проходит заседание комитета
В Парламенте Абхазии проходит заседание комитета - Sputnik Абхазия, 1920, 17.07.2024
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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Члены парламентского комитета приняли решение о вынесении закона "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов" на рассмотрение сессии Парламента.
СУХУМ, 17 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Проект закона "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов" рассмотрели в парламентском комитете по экономической политике и реформам.
Документ предусматривает строительство апартаментов в этих районах.
По словам главы парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария, пилотный проект предусматривает строительство на 150 гектарах. Всего предусматривается 10 000 номеров.
Апартаменты не будут предназначены для постоянного проживания.
Заявки администраций районов о строительстве будет рассматривать Кабинет министров.
На заседании присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания. По его словам, в стране насчитывается 140 тысяч трудоспособных граждан. Официально устроены 42 тысячи из них, 30 тысяч самозаняты, 65 тысяч не имеют работы. Бжания подчеркнул, что для решения глобальных задач нужно развивать экономику.
По итогам голосования членов комитета было решено вынести законопроект на рассмотрение очередной сессии Парламента.
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