https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/takie-obstoyatelstva-gopiya-o-neobkhodimosti-pomoschi-volonterov-krizisnomu-tsentru-dlya-detey-1051705903.html

Такие обстоятельства: Гопия о необходимости помощи волонтеров Кризисному центру для детей

Такие обстоятельства: Гопия о необходимости помощи волонтеров Кризисному центру для детей

Sputnik Абхазия

Одиннадцать детей на сегодняшний день находятся в Кризисном центре, который открылся в Абхазии в апреле этого года. Недавно руководство центра обратилось к... 17.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-17T10:26+0300

2024-07-17T10:26+0300

2024-07-17T10:27+0300

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Такие обстоятельства: Гопия о необходимости помощи волонтеров Кризисному центру для детей Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Гопия о необходимости помощи волонтеров Кризисному центру для детей

Одиннадцать детей на сегодняшний день находятся в Кризисном центре, который открылся в Абхазии в апреле этого года. Недавно руководство центра обратилось к неравнодушным людям с просьбой о поддержке.О том, насколько необходима поддержка волонтеров, как будут отбирать добровольцев и как сегодня живется детям в Кризисном центре, в эфире радио Sputnik рассказала директор учреждения Камма Гопия. По ее словам, практика показывает, что работа такого центра необходима в Абхазии."У нас очередь детей, которых мы не можем принять, так как на данном этапе все заполнено", – сказала Гопия.Она отметила, что в Кризисном центре хотят найти индивидуальный подход к каждому ребенку, уделить ему как можно больше времени. Для этого необходимы волонтеры.Полная версия беседы в аудиофайле.

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