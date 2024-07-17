https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/takie-obstoyatelstva-gopiya-o-neobkhodimosti-pomoschi-volonterov-krizisnomu-tsentru-dlya-detey-1051705903.html
Такие обстоятельства: Гопия о необходимости помощи волонтеров Кризисному центру для детей
Такие обстоятельства: Гопия о необходимости помощи волонтеров Кризисному центру для детей
Sputnik Абхазия
Одиннадцать детей на сегодняшний день находятся в Кризисном центре, который открылся в Абхазии в апреле этого года. Недавно руководство центра обратилось к... 17.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-17T10:26+0300
2024-07-17T10:26+0300
2024-07-17T10:27+0300
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Такие обстоятельства: Гопия о необходимости помощи волонтеров Кризисному центру для детей
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Гопия о необходимости помощи волонтеров Кризисному центру для детей
Одиннадцать детей на сегодняшний день находятся в Кризисном центре, который открылся в Абхазии в апреле этого года. Недавно руководство центра обратилось к неравнодушным людям с просьбой о поддержке.О том, насколько необходима поддержка волонтеров, как будут отбирать добровольцев и как сегодня живется детям в Кризисном центре, в эфире радио Sputnik рассказала директор учреждения Камма Гопия. По ее словам, практика показывает, что работа такого центра необходима в Абхазии."У нас очередь детей, которых мы не можем принять, так как на данном этапе все заполнено", – сказала Гопия.Она отметила, что в Кризисном центре хотят найти индивидуальный подход к каждому ребенку, уделить ему как можно больше времени. Для этого необходимы волонтеры.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, дети, центр, кризис, помощь, подкасты, аудио
абхазия, дети, центр, кризис, помощь, подкасты, аудио
Одиннадцать детей на сегодняшний день находятся в Кризисном центре, который открылся в Абхазии в апреле этого года. Недавно руководство центра обратилось к неравнодушным людям с просьбой о поддержке.
О том, насколько необходима поддержка волонтеров, как будут отбирать добровольцев и как сегодня живется детям в Кризисном центре, в эфире радио Sputnik
рассказала директор учреждения Камма Гопия.
По ее словам, практика показывает, что работа такого центра необходима в Абхазии.
"У нас очередь детей, которых мы не можем принять, так как на данном этапе все заполнено", – сказала Гопия.
Она отметила, что в Кризисном центре хотят найти индивидуальный подход к каждому ребенку, уделить ему как можно больше времени. Для этого необходимы волонтеры.
Полная версия беседы в аудиофайле
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