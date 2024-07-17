https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/turbaza-solomko-i-ampar-o-primenenii-printsipa-ustoychivogo-turizma-v-abkhazii--1051724846.html

Турбаза: Соломко и Ампар о применении принципа устойчивого туризма в Абхазии

Турбаза: Соломко и Ампар о применении принципа устойчивого туризма в Абхазии

Sputnik Абхазия

Путешествовать более осмысленно и при этом приносить пользу — это главный принцип устойчивого туризма. Компании, которые разделяют такие подходы, отталкиваются... 17.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-17T14:36+0300

2024-07-17T14:36+0300

2024-07-17T14:36+0300

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Турбаза: Соломко и Ампар о применении принципа устойчивого туризма в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Соломко и Ампар о применении принципа устойчивого туризма в Абхазии

Путешествовать более осмысленно и при этом приносить пользу — это главный принцип устойчивого туризма. Компании, которые разделяют такие подходы, отталкиваются при создании своих продуктов и сервисов от подобного запроса туристов. Как этот принцип применяется в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik обсудили с заместителем главы Госкомитета Абхазии по экологии Мурманом Соломко и отельером Илоной Ампар.Слушайте подкаст.

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