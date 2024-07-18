https://sputnik-abkhazia.ru/20240718/adleyba-rasskazal-o-probleme-s-vodosnabzheniem-v-gale-1051737400.html

Адлейба рассказал о проблеме с водоснабжением в Гале

Адлейба рассказал о проблеме с водоснабжением в Гале

Sputnik Абхазия

Головные водозаборные сооружения наполняются из природных источников в горах, для этого нужны дожди. 18.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-18T12:44+0300

2024-07-18T12:44+0300

2024-07-18T12:44+0300

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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Проблема поступления воды в многоэтажные дома в Гале сохраняется, сообщил Sputnik первый заместитель главы администрации района Дмитрий Адлейба. Адлейба подчеркнул, что Гал питают две линии водовода, по одной вода поступает в северную часть города, по другой - в южную. "В южной части располагаются многоквартирные дома - четырех-, пяти- и восьмиэтажные. Из-за падения давления в системе вода не поднимается на уровень второго-третьего этажа. Некоторые улицы в северной части города также обесточены из-за падения давления в системе. Жители знакомы с этой ситуацией. Если в одном доме нет воды, то в соседнем она может течь, поэтому необходимости подвоза нет. Мы контролируем ситуацию, если возникнет необходимость, то пожарные МЧС нам помогут", - сказал первый замглавы района.

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