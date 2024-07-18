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Авария произошла на Ингурской ГЭС
Авария произошла на Ингурской ГЭС
Sputnik Абхазия
Специалисты уже приступили к ремонту, из-за чего часть Абхазии осталась без света. 18.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-18T11:09+0300
2024-07-18T11:09+0300
2024-07-18T12:32+0300
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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Авария произошла на Ингурской гидроэлектростанции, сообщает "Черноморэнерго". Подача света будет возобновлена, когда будет восстановлена работа станции.
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Авария произошла на Ингурской ГЭС
11:09 18.07.2024 (обновлено: 12:32 18.07.2024)
Специалисты уже приступили к ремонту, из-за чего часть Абхазии осталась без света.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Авария произошла на Ингурской гидроэлектростанции, сообщает "Черноморэнерго".
"Специалисты станции уже приступили к ликвидации последствий аварии. В связи с этим часть Абхазии осталась без электричества", – говорится в публикации.
Подача света будет возобновлена, когда будет восстановлена работа станции.