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Главный четверг: Акуция о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве Сухума
Главный четверг: Акуция о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве Сухума
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О работе Собрания депутатов Сухума по улучшению ситуации в ЖКХ, о взаимодействии депутатов с избирателями в программе "Главный четверг" на радио Sputnik... 18.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-18T18:36+0300
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Главный четверг: Акуция о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве Сухума
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Акуция о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве Сухума
Депутаты уже проголосовали за то, чтобы школьники ездили в городском электротранспорте бесплатно, также в планах сделать бесплатным проезд в столичных автобусах. Кроме того, решается вопрос о льготном проезде для пенсионеров, сообщил Акуция. Об этом, а также о том, какие еще тарифы ждут изменения, почему сегодня некому убирать и окашивать дворы и нет средств на капитальный ремонт подвалов, чем отличаются урны от мусорных баков, слушайте в подкасте.
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подкасты, главный четверг, абхазия, сухум, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, сухум, аудио
Главный четверг: Акуция о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве Сухума
О работе Собрания депутатов Сухума по улучшению ситуации в ЖКХ, о взаимодействии депутатов с избирателями в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал глава комиссии по вопросам ЖКХ Горсобрания Виктор Акуция.
Депутаты уже проголосовали за то, чтобы школьники ездили в городском электротранспорте бесплатно, также в планах сделать бесплатным проезд в столичных автобусах. Кроме того, решается вопрос о льготном проезде для пенсионеров, сообщил Акуция.
Об этом, а также о том, какие еще тарифы ждут изменения, почему сегодня некому убирать и окашивать дворы и нет средств на капитальный ремонт подвалов, чем отличаются урны от мусорных баков, слушайте в подкасте.