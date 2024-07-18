https://sputnik-abkhazia.ru/20240718/glavnyy-chetverg-akutsiya-o-situatsii-v-zhilischno-kommunalnom-khozyaystve-sukhuma-1051737854.html

Главный четверг: Акуция о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве Сухума

Главный четверг: Акуция о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве Сухума

Sputnik Абхазия

О работе Собрания депутатов Сухума по улучшению ситуации в ЖКХ, о взаимодействии депутатов с избирателями в программе "Главный четверг" на радио Sputnik... 18.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-18T18:36+0300

2024-07-18T18:36+0300

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Главный четверг: Акуция о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве Сухума Sputnik Абхазия Главный четверг: Акуция о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве Сухума

Депутаты уже проголосовали за то, чтобы школьники ездили в городском электротранспорте бесплатно, также в планах сделать бесплатным проезд в столичных автобусах. Кроме того, решается вопрос о льготном проезде для пенсионеров, сообщил Акуция. Об этом, а также о том, какие еще тарифы ждут изменения, почему сегодня некому убирать и окашивать дворы и нет средств на капитальный ремонт подвалов, чем отличаются урны от мусорных баков, слушайте в подкасте.

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