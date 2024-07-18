https://sputnik-abkhazia.ru/20240718/khazin-vyzhivshiy-tramp-sputal-liberalam-globalistam-vse-karty-1051734810.html
Хазин: "выживший" Трамп спутал либералам-глобалистам все карты
Хазин: "выживший" Трамп спутал либералам-глобалистам все карты
Sputnik Абхазия
Как неудавшееся покушение на Трампа усугубило текущие экономические неурядицы США, рассуждает известный российский экономист Михаил Хазин. 18.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-18T13:43+0300
2024-07-18T13:43+0300
2024-07-18T13:43+0300
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Хазин: у главы американского Минфина возникли большие проблемы
Sputnik Абхазия
Хазин: у главы американского Минфина возникли большие проблемы
"Выживший" Трамп спутал либералам-глобалистам все карты, теперь они спешно клепают "план-боковичок", детали которого не отработаны, и по этой причине они сейчас начнут делать глупости, сказал эксперт в эфире радио Sputnik."Первое: план ухода Байдена в отставку был запланирован на конец прошлой недели. И если бы Трампа убили, кандидат от демократов (если его правильно разыграть) мог бы выиграть. Теперь же рейтинг Трампа резко подскочил, и любая альтернатива демократов против Трампа теперь не сработает! Теперь демократам нужно переходить в логику "приличного отступления", но данного плана у демократов нет, к тому же они теперь будут нести ответственность за экономические проблемы, которые уже начинаются", – рассуждает Хазин.По словам эксперта, сегодня уже никто не хочет покупать американские казначейские бумаги, и это большая проблема для министра финансов США Джанет Йеллен. Ей нужны деньги, чтобы финансировать дефицит бюджета, уменьшить дефицит бюджета в данных условиях она не может, потому что это связано с резким падением уровня жизни американского населения."Для Йеллен единственный способ получить деньги ― их напечатать, то есть дать американским банкам деньги, чтобы те на них купили "казначейки". Но это означает увеличение денежной массы и резкий рост инфляции со всеми вытекающими последствиями", – отметил эксперт.Текущее стечение политических и экономических обстоятельств крайне неблагоприятны для США."Главной проблемой является отсутствие людей, способных выработать новую экономическую модель взамен отжившей Бреттон-Вудской системы, в то время как в России такие люди есть", – уверен Хазин.
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Хазин: "выживший" Трамп спутал либералам-глобалистам все карты
Как неудавшееся покушение на Трампа усугубило текущие экономические неурядицы США, рассуждает известный российский экономист Михаил Хазин.
"Выживший" Трамп спутал либералам-глобалистам все карты, теперь они спешно клепают "план-боковичок", детали которого не отработаны, и по этой причине они сейчас начнут делать глупости, сказал эксперт в эфире радио Sputnik
.
"Первое: план ухода Байдена в отставку был запланирован на конец прошлой недели. И если бы Трампа убили, кандидат от демократов (если его правильно разыграть) мог бы выиграть. Теперь же рейтинг Трампа резко подскочил, и любая альтернатива демократов против Трампа теперь не сработает! Теперь демократам нужно переходить в логику "приличного отступления", но данного плана у демократов нет, к тому же они теперь будут нести ответственность за экономические проблемы, которые уже начинаются", – рассуждает Хазин.
По словам эксперта, сегодня уже никто не хочет покупать американские казначейские бумаги, и это большая проблема для министра финансов США Джанет Йеллен. Ей нужны деньги, чтобы финансировать дефицит бюджета, уменьшить дефицит бюджета в данных условиях она не может, потому что это связано с резким падением уровня жизни американского населения.
"Для Йеллен единственный способ получить деньги ― их напечатать, то есть дать американским банкам деньги, чтобы те на них купили "казначейки". Но это означает увеличение денежной массы и резкий рост инфляции со всеми вытекающими последствиями", – отметил эксперт.
Текущее стечение политических и экономических обстоятельств крайне неблагоприятны для США.
"Главной проблемой является отсутствие людей, способных выработать новую экономическую модель взамен отжившей Бреттон-Вудской системы, в то время как в России такие люди есть", – уверен Хазин.