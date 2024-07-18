https://sputnik-abkhazia.ru/20240718/mechtat-ne-vredno-voennyy-obozrevatel-o-strategii-morskoy-bezopasnosti-ukrainy-1051745056.html

Мечтать не вредно: военный обозреватель о стратегии морской безопасности Украины

Мечтать не вредно: военный обозреватель о стратегии морской безопасности Украины

Sputnik Абхазия

Владимир Зеленский предложил странам НАТО новую военную стратегию морской безопасности Украины. 18.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-18T21:28+0300

2024-07-18T21:28+0300

2024-07-18T21:28+0300

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Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в интервью Sputnik дал оценку предложенной Зеленским новой стратегии морской безопасности Украины. В ее задачи входят построение военно-морских сил со всеми рядами войск, создание противоминной коалиции со странами НАТО, проведение учений, маневров и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, а также организация совместных или скоординированных со странами-партнерами миссий по безопасности морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. По мнению Литовкина, все, что изложено в этой военной доктрине, никак не вписывается в реалии, которые действуют на земле и на море. Никакой речи о патрулировании Азовского и Черного морей силами Украины и НАТО идти не может, так как Азовское море принадлежит России, а в Черном море Украина имеет выход только на участке от Одессы до Очакова. К тому же это обстоятельство тоже может измениться в ближайшие месяцы.

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