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Мечтать не вредно: военный обозреватель о стратегии морской безопасности Украины
Мечтать не вредно: военный обозреватель о стратегии морской безопасности Украины
Sputnik Абхазия
Владимир Зеленский предложил странам НАТО новую военную стратегию морской безопасности Украины. 18.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-18T21:28+0300
2024-07-18T21:28+0300
2024-07-18T21:28+0300
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Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в интервью Sputnik дал оценку предложенной Зеленским новой стратегии морской безопасности Украины. В ее задачи входят построение военно-морских сил со всеми рядами войск, создание противоминной коалиции со странами НАТО, проведение учений, маневров и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, а также организация совместных или скоординированных со странами-партнерами миссий по безопасности морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. По мнению Литовкина, все, что изложено в этой военной доктрине, никак не вписывается в реалии, которые действуют на земле и на море. Никакой речи о патрулировании Азовского и Черного морей силами Украины и НАТО идти не может, так как Азовское море принадлежит России, а в Черном море Украина имеет выход только на участке от Одессы до Очакова. К тому же это обстоятельство тоже может измениться в ближайшие месяцы.
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черное море, видео, мультимедиа, украина, россия, нато, видео
черное море, видео, мультимедиа, украина, россия, нато, видео
Мечтать не вредно: военный обозреватель о стратегии морской безопасности Украины
Владимир Зеленский предложил странам НАТО новую военную стратегию морской безопасности Украины.
Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в интервью Sputnik дал оценку предложенной Зеленским новой стратегии морской безопасности Украины.
В ее задачи входят построение военно-морских сил со всеми рядами войск, создание противоминной коалиции со странами НАТО, проведение учений, маневров и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, а также организация совместных или скоординированных со странами-партнерами миссий по безопасности морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.
По мнению Литовкина, все, что изложено в этой военной доктрине, никак не вписывается в реалии, которые действуют на земле и на море. Никакой речи о патрулировании Азовского и Черного морей силами Украины и НАТО идти не может, так как Азовское море принадлежит России, а в Черном море Украина имеет выход только на участке от Одессы до Очакова. К тому же это обстоятельство тоже может измениться в ближайшие месяцы.