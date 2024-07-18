https://sputnik-abkhazia.ru/20240718/posrednik-dzhindzholiya-o-podgotovke-chernomorenergo-k-zime-mayninge-i-ustanovke-schetchikov-1051725706.html

Посредник: Джинджолия о подготовке "Черноморэнерго" к зиме, майнинге и установке счетчиков

Посредник: Джинджолия о подготовке "Черноморэнерго" к зиме, майнинге и установке счетчиков

Sputnik Абхазия

Гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия в эфире радио Sputnik рассказал, как предприятие готовится к зимнему периоду. 18.07.2024, Sputnik Абхазия

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Посредник: Джинджолия о подготовке "Черноморэнерго" к зиме, майнинге и установке счетчиков Sputnik Абхазия Посредник: Джинджолия о подготовке "Черноморэнерго" к зиме, майнинге и установке счетчиков

Абхазия могла бы сэкономить 700 киловатт-часов в 2023 году, если бы население бережнее использовало электричество, сказал Тимур Джинджолия. Так, в прошлом году Абхазия потребила 2,7 миллиарда киловатт-часов. Что касается майнинга криптовалют, его стало меньше, но он все еще присутствует в стране, отметил он."Майнинг присутствует сегодня в большей части "бытовой". Это то, что находится в домах, в квартирах, подсобных помещениях. Больших и крупных ферм мы давно не обнаруживали", – отметил Джинджолия. В Абхазии продолжается работа по установке приборов учета. На трансформаторных подстанциях, где они уже введены в эксплуатацию, наблюдается снижение нагрузок примерно на 30%, сообщил глава "Черноморэнерго".Подробности слушайте в аудиофайле.

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