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Глава МЧС Абхазии назвал причины природных пожаров

Глава МЧС Абхазии назвал причины природных пожаров

Sputnik Абхазия

Из-за засушливой погоды и сильной жары в Абхазии сильно вырос риск возникновения природных пожаров. 19.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-19T15:02+0300

2024-07-19T15:02+0300

2024-07-19T15:02+0300

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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Главная причина природных пожаров в Абхазии — человеческий фактор, сказал глава МЧС Лев Квициния в эфире радио Sputnik.Летом риски возникновения пожаров увеличиваются из-за жары, к тому же при такой погоде пламя быстрее распространяется. Квициния призвал туристов и местных жителей, отдыхающих на природе, соблюдать меры безопасности.Глава ведомства также сообщил, что в МЧС большая нехватка рядовых пожарных. По его словам, все из-за невысоких зарплат, которые не соответствуют требованиям. "У нас служба, дисциплина, порядок, и при этом, когда зарплата не соответствует нашим требованиям, как бы они ни любили эту службу, надо кормить семью. Ситуация вынуждает идти на такое," — сказал он.

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