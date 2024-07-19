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Глава МЧС Абхазии назвал причины природных пожаров
Глава МЧС Абхазии назвал причины природных пожаров
Sputnik Абхазия
Из-за засушливой погоды и сильной жары в Абхазии сильно вырос риск возникновения природных пожаров. 19.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-19T15:02+0300
2024-07-19T15:02+0300
2024-07-19T15:02+0300
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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Главная причина природных пожаров в Абхазии — человеческий фактор, сказал глава МЧС Лев Квициния в эфире радио Sputnik.Летом риски возникновения пожаров увеличиваются из-за жары, к тому же при такой погоде пламя быстрее распространяется. Квициния призвал туристов и местных жителей, отдыхающих на природе, соблюдать меры безопасности.Глава ведомства также сообщил, что в МЧС большая нехватка рядовых пожарных. По его словам, все из-за невысоких зарплат, которые не соответствуют требованиям. "У нас служба, дисциплина, порядок, и при этом, когда зарплата не соответствует нашим требованиям, как бы они ни любили эту службу, надо кормить семью. Ситуация вынуждает идти на такое," — сказал он.
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, пожар, мчс абхазии, новости
абхазия, пожар, мчс абхазии, новости
Глава МЧС Абхазии назвал причины природных пожаров
Из-за засушливой погоды и сильной жары в Абхазии сильно вырос риск возникновения природных пожаров.
СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Главная причина природных пожаров в Абхазии — человеческий фактор, сказал глава МЧС Лев Квициния в эфире радио Sputnik.
Летом риски возникновения пожаров увеличиваются из-за жары, к тому же при такой погоде пламя быстрее распространяется.
Квициния призвал туристов и местных жителей, отдыхающих на природе, соблюдать меры безопасности.
Глава ведомства также сообщил, что в МЧС большая нехватка рядовых пожарных.
По его словам, все из-за невысоких зарплат, которые не соответствуют требованиям.
"У нас служба, дисциплина, порядок, и при этом, когда зарплата не соответствует нашим требованиям, как бы они ни любили эту службу, надо кормить семью. Ситуация вынуждает идти на такое," — сказал он.