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Гражданин и начальник: Квициния о предотвращении природных пожаров
Гражданин и начальник: Квициния о предотвращении природных пожаров
Sputnik Абхазия
Министр ЧС Абхазии Лев Квициния в эфире радио Sputnik рассказал, какие возможности у ведомства в борьбе с природными пожарами, и как население и гости... 19.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-19T12:39+0300
2024-07-19T12:39+0300
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Гражданин и начальник: Квициния о предотвращении природных пожаров
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Квициния о предотвращении природных пожаров
Главная причина природных пожаров в Абхазии — человеческий фактор, сказал глава МЧС Лев Квициния в эфире радио Sputnik. Летом риски возгораний увеличиваются из-за жары, к тому же при такой погоде пламя быстрее распространяется. Квициния призвал туристов и местных жителей, отдыхающих на природе, соблюдать меры безопасности.Об этом, а также о том, почему в МЧС не хватает кадров, слушайте в подкасте.
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Гражданин и начальник: Квициния о предотвращении природных пожаров
12:39 19.07.2024 (обновлено: 12:40 19.07.2024)
Министр ЧС Абхазии Лев Квициния в эфире радио Sputnik рассказал, какие возможности у ведомства в борьбе с природными пожарами, и как население и гости республики должны вести себя в пожароопасный период.
Главная причина природных пожаров в Абхазии — человеческий фактор, сказал глава МЧС Лев Квициния в эфире радио Sputnik. Летом риски возгораний увеличиваются из-за жары, к тому же при такой погоде пламя быстрее распространяется. Квициния призвал туристов и местных жителей, отдыхающих на природе, соблюдать меры безопасности.
Об этом, а также о том, почему в МЧС не хватает кадров, слушайте в подкасте
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