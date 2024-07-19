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Гражданин и начальник: Квициния о предотвращении природных пожаров

Гражданин и начальник: Квициния о предотвращении природных пожаров

Sputnik Абхазия

Министр ЧС Абхазии Лев Квициния в эфире радио Sputnik рассказал, какие возможности у ведомства в борьбе с природными пожарами, и как население и гости... 19.07.2024, Sputnik Абхазия

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Гражданин и начальник: Квициния о предотвращении природных пожаров Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Квициния о предотвращении природных пожаров

Главная причина природных пожаров в Абхазии — человеческий фактор, сказал глава МЧС Лев Квициния в эфире радио Sputnik. Летом риски возгораний увеличиваются из-за жары, к тому же при такой погоде пламя быстрее распространяется. Квициния призвал туристов и местных жителей, отдыхающих на природе, соблюдать меры безопасности.Об этом, а также о том, почему в МЧС не хватает кадров, слушайте в подкасте.

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